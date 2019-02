Alfredo Morelos est le meilleur buteur du championnat écossais, avec 15 réalisations en 22 titularisations avec les Glasgow Rangers. Ce qui lui vaut une petite cote sur le marché des transferts. Ainsi, l’hiver dernier, l’OGC Nice a tenté de le recruter, formulant une première offre de 9 M€ qui avait fait, à l’époque, bondir l’entraîneur des Rangers, Steven Gerrard. Malgré une relance, avec une proposition rehaussée, de dernière minute, l’attaquant colombien est bien resté en Écosse à l’issue du mercato hivernal, pour le plus grand plaisir de son coach. Mais pas forcément des arbitres.

En effet, depuis le début de la saison, Alfredo Morelos affiche une certaine nervosité puisqu’il accumule, depuis hier, 4 cartons rouges. S’il en a récolté 1 en Ligue Europa contre Ufa le 30 août dernier, il a la particularité d’avoir été expulsé à trois reprises contre le même adversaire en championnat écossais, à savoir Aberdeen. Le dernier carton rouge en date remonte à hier. On le voit déborder côté droit, au contact du rugueux Scott McKenna qui lui tire le maillot. Les deux hommes se poussent et tombent, Morelos s’essuie les crampons sur les parties intimes de McKenna, qui réplique en lui mettant un coup de crampon au visage. Carton rouge pour les deux hommes qui s’étaient déjà écharpés quelques semaines plus tôt.

Entre McKenna et Morelos, c’est toujours chaud !

En effet, pour la première journée de championnat, Morelos avait été exclu dès la 12e minute de jeu sur la pelouse d’Aberdeen, après avoir répondu, d’un coup de pied, à un coup d’épaule inopportun et loin du ballon du même McKenna. Le 5 décembre dernier, McKenna n’était pas dans le coup mais Morelos s’était distingué d’un coup de poing sur le visage de Graeme Shinnie. Aberdeen, 3e au classement, juste derrière les Rangers, sait donc comment faire dégoupiller Morelos qui, avant cette saison, n’avait jamais pris de carton rouge !

Comment se fait-il que le Colombien, âgé de 22 ans, perde ses nerfs aussi régulièrement cette saison (17 cartons jaunes toutes compétitions confondues, en plus des 4 cartons rouges) ? « Je ferai tout mon possible pour aider le petit à grandir », a réagi Steven Gerrard après la rencontre. « Je ne veux pas enlever le côté physique de son jeu parce qu’il se fait rentrer dedans à tous les matches. Il joue contre des joueurs forts physiquement. Mais si Alfredo veut franchir le palier suivant et avancer dans sa carrière, et pour que les gens lui fassent confiance, il doit canaliser son agressivité ». Car, mine de rien, avant d’être expulsé, Morelos avait claqué un doublé...