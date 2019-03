C’est une page qui se tourne en équipe d’Allemagne. Reléguée en deuxième division de la Ligue des Nations après une phase de poules catastrophique avec la France et les Pays-Bas, la Nationalmannschaft fait peau neuve. Et de manière plutôt inattendue. En effet, alors que ce sont généralement les joueurs cadres d’une sélection qui annoncent leur départ de l’équipe nationale, Joachim Löw a pris tout le monde à contre-pied en annonçant publiquement qu’il avait choisi de se passer des services de trois mastodontes de son équipe : Thomas Müller (29 ans), Jérôme Boateng (30 ans) et Mats Hummels (30 ans).

La nouvelle a été confirmée par un communiqué publié sur le site officiel de la fédération allemande (DFB). « Joachim Löw prépare le futur sans Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels. Le sélectionneur l’a confié aux champions du monde 2014 ce mardi à Munich, avant la première rencontre internationale de l’année face à la Serbie le 20 mars prochain à Wolfsbourg ». Une nouvelle qu’a ensuite expliquée Joachim Löw dans la suite du communiqué.

Un nouveau challenge pour Löw

« 2019 est l’année du changement pour la sélection nationale d’Allemagne. c’était important pour moi d’expliquer mes choix et mes plans aux joueurs ainsi qu’aux dirigeants du Bayern Munich. Je les remercie pour nos années heureuses, extraordinaires et remplies de succès. Mais maintenant, c’est le temps de penser au futur et nous voulons donner un nouveau visage à l’équipe et je suis convaincu que c’est le bon choix. Les jeunes auront de l’espace dont ils ont besoin pour progresser et prendre leurs responsabilités ».

De son côté, le président de la DFB, Reinhard Grindel, a, sans surprise, validé le choix de son sélectionneur. « Je suis heureux de voir qu’il (Löw) fait des progrès décisifs en transformant notre équipe nationale et en démarrant la campagne de qualification pour l’Euro 2020 avec de nouveaux challenges personnels. » Fortement menacé il y a quelques mois suite aux résultats catastrophiques de son équipe, Löw se voit donc accorder une nouvelle opportunité pour redresser la barre avec une Allemagne new look.