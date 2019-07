Après une première défaite en amicale face à Accrington Stanley, club de D3 anglaise, l’OM se rendait à Ibrox Park pour y défier les Glasgow Rangers. En trois jours, Villas-Boas récupérait les internationaux comme Sakai ou Thauvin. Le technicien alignait une équipe pouvant beaucoup ressembler au onze qui pourrait débuter en Ligue 1 face à Reims le 10 août prochain. Mandanda, Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi, Luiz Gustavo, Sanson, Strootman, Thauvin, Germain et Payet débutaient le match face au 4-2-3-1 écossais avec Tavernier, Davis, Morelos ou encore Candeias au départ. Rapidement, les Phocéens affichaient leurs limites du moment en subissant le début de rencontre.

Morelos envoyait la première banderille des 25 mètres après un bon travail d’Aribo dans l’axe. Une première alerte sans conséquence sur la cage de Mandanda (3e). L’OM essayait de prendre le contrôle du jeu mais les transmissions étaient bien trop lentes pour déstabiliser les Gers. A l’inverse, ces derniers passaient par des phases de transition trop rapides pour la défense marseillaise, qui prenaient rapidement l’eau. Morelos faisait briller Mandanda d’une frappe croisée (13e). Le gardien devait en revanche s’incliner sur ce nouveau tir de Candeias, alors que Thauvin avait perdu le ballon au milieu (1-0, 17e).

L’OM dépassé

Le début d’un long calvaire pour Marseille. Car Thauvin se blessait tout seul à la cheville et devait laisser ses partenaires (23e). Les tentatives de Jack (35e) puis de Jones (38e) ne donnaient rien et la timide réaction de Payet ne suffisait pas (37e). Avant la pause, Jack s’amusait de la vitesse de Caleta-Car en adressant un long ballon pour Candeias, qui s’offrait un doublé (2-0, 43e). Le onze marseillais restait le même après la pause. La physionomie non plus ne changeait pas. Mandanda sauvait les siens sur ce centre en retrait d’Aribo à destination du vétéran Defoe (52e). Les entrées de Khaoui, Sertic et Lihadji (57e) n’arrangeaient pas les choses et l’OM continuait à s’enfoncer.

Les Phocéens encaissaient nouveau but, gaguesque celui-ci. Jones enroulait un coup-franc au second poteau. Katic remisait de la tête entre les jambes d’un Amavi trop passif. Goldson en profitait pour passer le cuir au fond (3-0, 62e). La débandade ne s’arrêtait pas là car Ojo pénétrait encore dans la surface et déclenchait un centre intelligent pour un Defoe étrangement seul (4-0, 75e). Déjà humilié, l’OM s’offrait enfin son premier tir cadré sur ce coup-franc vicieux de Luiz Gustavo, bien dévié par un Foderingham resté vigilant (85e). C’est tout ce que l’OM aura été capable de montrer offensivement durant ce match où il aura été dépassé dans tous les compartiments du jeu. La pré-saison est déjà bien avancée mais le club de la Canebière est encore largué.

Revivez le film de la rencontre avec nous.

