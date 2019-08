Le FC Barcelone marque les esprits aux Etats-Unis. Les Blaugranas affrontaient Naples dans la nuit de samedi à dimanche au Michigan Stadium. L’occasion pour les hommes d’Ernesto Valverde de poursuivre leur préparation estivale face à un adversaire prestigieux. A cette occasion, le technicien espagnol avait titularisé le trio Dembélé, Griezmann, Suarez en attaque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois protagonistes ont assuré le spectacle.

Le champion du monde français se manifestait en début de second acte en combinant avec Suarez pour le premier but du buteur uruguayen (0-1, 47e). Neuf minutes plus tard, les Blaugranas inscrivaient un deuxième sur une action collective d’anthologie. Après une grosse phase de possession, Jordi Alba servait sur un plateau Antoine Griezmann qui poussait le cuir au fond des filets (0-2, 56e). L’attaquant français marquait ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs.

La suite se résumait à un petit récital catalan. Deux minutes plus tard, Ousmane Dembélé servait à l’entrée de la surface Suarez, dont la frappe enroulée se logeait dans la lucarne (0-3, 58e). Enfin, l’ailier tricolore parachevait le succès des siens grâce à une frappe tendue imparable pour Meret (0-4, 63e). Après s’être déjà payé le scalp du Napoli mercredi à Miami (2-1), le FC Barcelone a donc remis le couvert et ce toujours sans Lionel Messi, blessé au mollet. De quoi réjouir Ernesto Valverde...

