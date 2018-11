L’Emirates Stadium était le théâtre ce soir d’un match amical séduisant sur le papier. Tous les deux quarts de finaliste de la Coupe du Monde en Russie, le Brésil défiait l’Uruguay avec la présence de trois joueurs du PSG sur la pelouse : Marquinhos, Neymar et Cavani. La Seleçao se présentait en 4-3-3 avec Douglas Costa et Firmino devant, en compagnie du numéro 10. Au milieu avec la blessure à l’entraînement de Casemiro, Tite alignait Arthur, Walace et Renato. En face, Oscar Tabarez envoyait un 4-3-1-2. Gaston Pereiro évoluait en soutien du duo Cavani-Suarez. En défense, Mathias Suarez et Bruno Mendez célébraient leur première sélection.

Le Brésil effectuait le meilleur début de rencontre face à des Uruguayens fidèles à leur réputation, rugueux. Acclamé à chaque touche de balle, Neymar essuyait déjà quelques coups (7e). Il pensait même ouvrir le score en reprenant victorieusement ce centre de Felipe Luis avant d’être signalé en position de hors-jeu (11e). La possession était brésilienne mais les occasions se faisaient très rares à l’image de cette tentative enroulée de Felipe Luis (30e). Bien organisée, la Celeste commençait doucement à pointer le bout de son nez en se signalant à de petites reprises sans mettre en danger la défense adverse.

Un penalty de Neymar suffit

Il fallait attendre la fin de la première période pour voir les attaquants d’Oscar Tabarez se mettre en évidence. Après une première tête largement au-dessus (43e), Cavani faisait briller Alisson d’un bon coup de casque piqué (45e). Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur cette opportunité après une première période plutôt timide. L’Uruguay revenait bien en seconde période et tentait de concrétiser ses intentions. Suarez trouvait un Gaston Pereiro en bonne position (50e) et le coup-franc suivant ne donnait rien. A l’heure de jeu, la Seleçao reprenait le dessus face à une Celeste qui ne parvenait plus à trouver les solutions avec le ballon.

Les changements faisaient la différence aussi et notamment les entrées d’Allan (59e) et de Richarlison (67e). Le Brésil finissait par obtenir un penalty après une faute de Laxalt sur Danilo, malgré une main du joueur de Manchester City. Neymar s’avançait et trompait Campana (1-0 , 76e). La star effectuait ensuite un joli numéro et déposait un ballon parfait pour Richarlison, qui ratait sa reprise et le cadre (82e). Frustrés, les Uruguayens commençaient à s’agacer et prenaient des cartons comme Cavani après une faute sur Neymar (86e). La rencontre se stoppait là après une belle empoignade de la part des deux équipes à défaut d’un grand spectacle.