Pas le temps de gamberger pour l’Argentine. Après le désastre russe lors de la dernière Coupe du Monde, les troupes de Lionel Scaloni partent en opération reconquête lors de cette Copa America au Brésil. Celle-ci démarre cette nuit face à la Colombie, véritable choc de ce groupe B composé également du Qatar et du Paraguay. A l’occasion de cette rencontre qui se déroule à l’Arena Fonte Nova, le sélectionneur argentin a déjà dévoilé son onze en conférence de presse qui s’articulera autour d’un 4-4-2.

Dans les buts, Franco Armani sera titulaire. Devant lui, la charnière centrale sera composée du duo Pezzela, Otamendi. Saravia occupera le flanc droit et Tagliafico le couloir gauche. Au milieu, on retrouvera Guido Rodriguez et Leandro Paredes devant la défense. Devant eux, Giovani Lo Celso se positionnera sur la droite et Angel Di Maria côté gauche. Enfin en attaque, Sergio Aguero accompagnera l’inoxydable Lionel Messi.

Première compétition officielle pour Queiroz avec la Colombie

De son côté, Carlos Queiroz n’a pas encore communiqué son équipe, mais on se dirigerait vers un 4-2-3-1. Dans les buts, Ospina démarrerait la rencontre. Yerry Mina et Davinson Sanchez composeraient la charnière centrale. Arias occuperait le côté droit de la défense et Tesillo le flanc gauche. Dans l’entrejeu, Uribe et Barrios se positionneraient devait la défense.

Devant eux, on retrouverait Cuadrado à droite, Muriel côté gauche et James Rodriguez en neuf et demi. Radamel Falcao occuperait seul le front de l’attaque colombienne. Ce premier match entre les deux équipes favorites du groupe vaut déjà très cher. Qui va s’adjuger ce choc du groupe B ? L’Argentine va-t-elle envoyer un signal fort à la concurrence ? Réponse à partir de minuit...

