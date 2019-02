Ces dernières saisons, Monégasques et Lyonnais étaient régulièrement en concurrence directe pour les places qualificatives européennes. Aujourd’hui, les enjeux sportifs ne sont plus les mêmes pour les deux équipes. Si l’AS Monaco retrouve des couleurs ces dernières semaines avec le retour de Jardim aux commandes et voit progressivement la zone rouge s’éloigner, la catastrophe n’est pour l’instant pas évitée et les Asémistes vont devoir se dépasser pour venir à bout des Lyonnais. Les Gones, de leur côté, ont la fâcheuse tendance à se laisser aller face aux équipes jugées plus faibles sur le papier et ont déjà laissé filer de précieux points dans la course à la Ligue des Champions.

Si l’issue du match reste incertaine entre l’ASM et l’OL, une chose est sûre, les confrontations entre ces deux équipes nous ont souvent livré du beau spectacle. La saison passée, les matchs allers-retours ont vu chacune des deux équipes s’imposer 3 buts à 2. On se souvient également du mémorable 6-1 infligé par les Lyonnais aux Monégasques en fin de saison 2015-2016. La rencontre parfaite, donc, pour jouer des cotes folles et toucher le pactole ! Et ça tombe bien, notre partenaire ParionsSport en Ligne vous propose de miser sur trois cotes alléchantes et pour le moins réalisables, statistiques à l’appui.

Lyon étrille Monaco 4-0 (cote à 35)

Ces dernières années, les confrontations entre l’AS Monaco et l’OL nous ont habitué à des rencontres prolifiques en termes de buts. En effet, sur les 10 dernières rencontres entre Lyonnais et Monégasques, c’est en moyenne 3,7 buts par match qui ont été marqués. On sait la défense asémiste friable (avant-dernière de Ligue 1 avec 41 buts encaissés et qui sera en outre privée de Jemerson suspendu) et l’attaque lyonnaise percutante (3ème de Ligue 1 ex-aequo avec 40 buts marqués). Les buteurs de l’OL vont-ils s’en donner à cœur joie en dominant les joueurs du Rocher ce dimanche ?

L’ASM surprend l’OL 2-1 (cote à 10)

Mais les organismes lyonnais, après avoir subi les assauts ininterrompus de Messi et consorts ce mercredi en Ligue des Champions, seront peut-être affaiblis et faillibles. L’occasion pour les hommes de Jardim de prendre des points contre un adversaire jugé supérieur. Et comme rien n’est simple pour l’AS Monaco cette saison, on peut les imaginer gagner dans la douleur par un seul petit but d’écart, comme ce fut le cas dans 60% des rencontres remportées par l’ASM en championnat cette saison.

Gelson Martins marque en premier (cote 8,3)

Fraîchement arrivé en provenance de l’Atlético Madrid cet hiver, l’international portugais a donné une bouffée d’air frais à l’attaque monégasque. L’ailier de 23 ans, prêté jusqu’à la fin de la saison, se montre décisif quasiment à chaque titularisation. En 4 matchs il a inscrit deux buts et offert deux passes décisives. Monaco a besoin de points, Gelson Martins a faim de buts et la cote est belle… que demander de plus ?

