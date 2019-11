Quatre mois après la demi-finale de la Copa America (2-0), le Brésil et l’Argentine se retrouvaient ce vendredi soir sur un terrain neutre. Les deux nations d’Amérique du Sud s’affrontaient sur la pelouse du King Saud University Stadium de Riyad, en Arabie Saoudite. C’était donc l’heure de la revanche pour l’Albiceleste, sortie de la Copa America au pire moment. Et pour ce match important, Messi faisait son grand retour après trois mois de suspension. En face, la Seleção voulait enfin renouer avec la victoire, chose qu’elle n’a plus connue depuis la fin de la Copa America (3 nuls et 1 défaite lors des amicaux). Côté brésilien, Tite sortait un 4-3-3 avec le Parisien Thiago Silva en défense. De son côté, Lionel Scaloni choisissait la même option avec bien évidemment le capitaine du FC Barcelone en attaque.

Dans ce match de gala, Brésiliens et Argentins se projetaient rapidement vers l’avant pour prendre les devants. Si Lautaro Martinez manquait l’ouverture du score (1ère), Gabriel Jesus connaissait le même sort de l’autre côté du terrain (5e). On voyait d’ailleurs le joueur de Manchester City très actif, et ce dernier obtenait justement un penalty suite à une faute du milieu du PSG Paredes (9e). Mais malheureusement pour la Seleção, Gabriel Jesus ratait complètement son penalty en tirant à côté (10e). Messi, lui, se montrait plus précis. Après avoir obtenu un penalty suite à une faute d’Alex Sandro, le numéro 10 argentin butait sur Alisson mais marquait quand même en deux temps (13e, 0-1). Le public saoudien se réveillait un peu avec cette ouverture du score de « La Pulga », mais les occasions n’étaient pas très nombreuses, à l’inverse des duels et contacts.

Alisson décisif en tant que dernier rempart

Dans la surface argentine, Paqueta croisait trop sa frappe et Andrada accompagnait le tout du regard (29e). Les Brésiliens essayaient d’égaliser mais comme son coéquipier, Danilo manquait le cadre sur un centre-tir depuis le côté droit (36e). Entre temps, Messi avait lui buté sur Militao (31e). Le joueur du FC Barcelone, bien en jambes pour son retour, se présentait ensuite face à Alisson mais perdait son duel (45e+1). Pour aller chercher l’égalisation, Tite réalisait un changement à la pause en lançant Coutinho à la place de Paqueta. L’ailier du Bayern Munich apportait de la vitesse et de la percussion, mais le début de seconde période était dans l’ensemble ennuyant. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir une occasion. Côté droit, Ocampos s’avançait et frappait juste au-dessus dans un angle fermé (60e). La réponse de Danilo ne donnait rien quelques secondes plus tard (61e).

Mais globalement, les hommes de Lionel Scaloni dominaient les débats. Sur un coup-franc bien placé, Messi trouvait encore Alisson, auteur d’une belle claquette (67e). Les changements se multipliaient, comme les occasions de l’Albiceleste. Toujours vigilant devant son but, le gardien de Liverpool repoussait les tentatives de Gonzalez (75e) et Paredes (76e). Lautaro Martinez, lui, manquait totalement le cadre sur une reprise dans la surface à bout portant (81e). Derrière, les deux sélectionneurs faisaient toujours tourner pour donner du temps de jeu à tout le monde. Les Brésiliens poussaient en fin de match pour égaliser mais les Argentins ne flanchaient pas. Dans cette rencontre, l’Argentine s’imposait donc 1-0 grâce à un penalty de Messi. Un retour réussi pour le numéro 10 !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Alisson (7) le gardien de Liverpool a fait son match. Bien sûr, il s’est incliné sur le penalty de Messi mais il ne faut pas oublier que le capitaine argentin a marqué en deux temps puisque le gardien brésilien avait arrêté le premier tir de « La Pulga ». Et derrière, le vainqueur de la Ligue des Champions 2019 est resté concentré, avec notamment un nouvel arrêt devant Messi (45e+1). En deuxième période, il a enchaîné les parades, toujours devant le joueur du Barça (75e), mais aussi face à Gonzalez (75e) et Paredes (76e).

Brésil

Alisson (7) : voir ci-dessus

Danilo (5) : avec le jeu argentin qui penchait de l’autre côté avec Messi, le numéro 2 de la Seleção a eu un peu moins de travail derrière. Face à Lo Celso par exemple, le latéral droit de la Juventus a plutôt était intéressant. Présent derrière, il l’a aussi été aux avant-postes en apportant une solution sur la droite. Son centre-tir en première période aurait pu connaître un meilleur sort (36e).

E. Militao (5,5) : titulaire à côté de son capitaine Thiago Silva, le défenseur central du Real Madrid a rendu une bonne copie. Souvent présent en couverture, le joueur de 21 ans n’a pas tremblé pour couper les passes en profondeur. Il a également réalisé des interventions décisives dans sa surface, comme sur cette frappe de Messi (31e). Il a ensuite été averti pour une charge irrégulière sur le capitaine argentine (64e), ce qui l’a forcé à moins intervenir sur l’homme.

T. Silva (5) : le défenseur du Paris Saint-Germain, avec le brassard de capitaine autour du bras, a été discret. Avec le travail de son coéquipier à ses côtés, le natif de Rio de Janeiro a en tout cas essayé de couvrir Alex Sandro, souvent dépassé par les courses de Messi. Il n’a donc pas fait son meilleur match mais sa prestation est correcte.

Alex Sandro (3,5) : la mission était compliquée pour le latéral de la Juventus : stopper Messi. Et le Brésilien a souffert ce soir... Face à « La Pulga », le joueur de 28 ans a trop souvent été en retard. Il a rapidement concédé un penalty pour une faute assez légère (13e). Et derrière, il n’a pas pu se rattraper. Remplacé par Renan Lodi (64e), bien plus offensif dans le couloir.

Arthur (4,5) : titulaire dans l’entrejeu brésilien, le milieu de terrain du FC Barcelone n’a pas vraiment existé. Avec un Casemiro omniprésent sur le plan défensif, le joueur de 23 ans a tenté d’apporter offensivement mais ça n’a pas fonctionné. On ne l’a pas beaucoup vu dans la construction. Finalement, Tite a décidé de le faire sortir pour lancer Fabinho (55e).

Casemiro (6) : toujours très volontaire dans ce poste de sentinelle, le milieu de terrain du Real Madrid a mis un peu trop d’agressivité à certains moments. Rapidement sanctionné d’un carton jaune pour une semelle sur De Paul (22e), le numéro 5 brésilien a dû lever le pied. Mais ça ne l’a pas empêché de faire un grand match, face à des Argentins bien présents dans l’entrejeu. On l’a vu intervenir dans les pieds, relancer proprement et participer aux offensives de son équipe. Remplacé par Wesley (86e).

Paqueta (3,5) : pour sa dixième sélection avec le Brésil, le joueur de l’AC Milan a eu un peu de mal dans cette position de numéro 8. Bien muselé par les Argentins, voire même pris pour cible, le milieu âgé de 22 ans n’a pas vraiment pu participer au jeu brésilien. Sur le plan offensif, il a manqué le cadre dans la surface (29e). À la pause, Tite l’a remplacé par Coutinho (note : 5,5). Le joueur du Bayern Munich a fait parler sa vitesse et sa technique mais il n’a jamais été décisif dans les derniers mètres.

G. Jesus (4) : sur le plan offensif, c’est bel et bien le Brésilien qui a été le plus dangereux. Mais il a quasiment tout manqué. Après une première offensive (5e), l’avant-centre de Manchester City a obtenu un penalty, mais il l’a complètement raté en tirant à côté (10e). Volontaire dans le camp argentin, le numéro 9 brésilien s’est montré mais a eu trop de déchets. Remplacé par Richarlison (71e), peu en vue en une vingtaine de minutes.

Firmino (3,5) : dans le 4-4-3 mis en place par Tite, l’avant-centre de Liverpool n’a pas été aussi décisif qu’en club. Souvent servi dos au but, le Brésilien a beaucoup plus évolué dans un rôle de pivot. Et avec le peu d’offensives de la part de son équipe, il n’a jamais eu quelque chose à se mettre sous la dent dans la surface. Un match très compliqué.

Willian (3,5) : l’ailier de Chelsea, aligné côté gauche, n’a absolument rien apporté. L’ancien joueur de l’Anzhi Makhachkala, pas souvent servi, a vraiment eu du mal à exister durant cette rencontre. Resté sur le terrain pendant environ 70 minutes, Willian a vécu une 70e sélection compliquée. Il a cédé sa place à Rodrygo (71e). L’avant-centre du Real Madrid, pour sa première apparition en équipe première, n’a pas eu beaucoup de temps pour se montrer.

Argentine

Andrada (5,5) : pas toujours très rassurant à l’image de sa petite mésentente avec Otamendi dans la surface (5e), le gardien de Boca Juniors n’a pas eu grand-chose à faire en première période. Pris à contre-pied, il voit Gabriel Jesus tiré complètement à côté sur son penalty (10e). Pas vraiment mis à contribution en deuxième mi-temps non plus, il est vigilant sur ce centre contré par Otamendi (90e+2).

Foyth (4,5) : sous-utilisé à Tottenham (20 minutes de jeu cumulé en Premier League), l’habituel défenseur central a eu du mal dans cette position de latéral droit, en plus de son manque de rythme. L’action du penalty brésilien démarre par une perte de balle de sa part dans la surface (9e), Un peu mieux en seconde période avec de rares montées (49e) mais souvent inefficaces.

Pezzella (6,5) : plus inspirant qu’Otamendi, le défenseur de la Fiorentina s’est montré plus en confiance, plus dur sur l’homme aussi. Il n’a pas hésité à monter sur les attaquants adverses pour limiter leur champ d’action. Il a également été précieux sur coups de pied arrêtés dans les deux surfaces. Sa reprise semblait prendre le chemin du but sans l’intervention d’un défenseur (67e) alors que sa tête défensive empêche Richarlison de se saisir du ballon (80e).

Otamendi (4,5) : le temps passe et l’ancien de Valence fait toujours plus stresser. En manque de sang-froid sur certaines situations, il est hésitant sur ce qu’il doit faire. Il monte tout de même bien sur ce tir de Willian (52e) mais le Citizen a plusieurs fois raté son alignement avec ses partenaires, offrant des espaces aux attaquants auriverdes (20e, 72e). Match difficile pour lui.

Tagliafico (6,5) : plutôt discret que ce soit dans le registre défensif ou offensif durant les 45 premières minutes de jeu, il est monté en puissance durant la deuxième période. Le gaucher de l’Ajax aura été sérieux à défaut d’avoir réalisé un bon match. Il a commis pas mal de fautes dans son camp mais loin de ses buts, et même si l’entrée de Coutinho lui a donné plus de fil à retordre, il n’a pas vraiment souffert. Il n’est pas beaucoup monté mais distribue un bon centre (75e).

De Paul (6) : le joueur d’Udinese n’a pas toujours fait les bons choix dans les 30 derniers mètres adverses néanmoins il se sera aussi distingué. Auteur d’un gros pressing, ce qui lui a valu un avertissement pour un excès d’engagement (43e), il a tenté d’impulser la mise en action de l’ensemble du bloc. Un gros volume de jeu et des ballons simples bien négociés pour ses partenaires offensifs. Il est un peu tombé dans l’oubli dans les 20 dernières minutes. Remplacé par Dominguez (90e).

Paredes (5,5) : un match assez curieux de sa part où on l’a vu faire des choses intéressantes et d’autres beaucoup moins. En déficit sur le jeu court, il a commis plusieurs erreurs, comme cette relance mal assurée qui a offert une situation mal exploitée par le Brésil (45e). Fautif sur le penalty concédé, le Parisien se sera montré utile pour casser des offensives brésiliennes (19e). C’est même une de ses interceptions qui offre une occasion à Messi (45e+1). Averti (72e) et auteur d’une belle frappe cadrée (75e) puis remplacé par Rodriguez (83e) qui n’est pas loin de marquer sur ce tir contré (84e).

Lo Celso (4,5) : le milieu de terrain aura été trop sur courant alternatif. Il n’a pas su prendre le jeu à son compte une fois le ballon dans les pieds, ni proposer des solutions. Trop discret, le natif de Rosario aura tout de même fourni pas mal d’efforts défensifs. Remplacé par Acuna (59e) qui a mis quelques coups et envoyé deux pralines en tribunes (78e).

Ocampos (4,5) : comme toujours, il s’est dépensé sans compter. Auteur de nombreuses courses vers l’avant, d’efforts défensifs aussi pour aider un Foyth en difficultés, il n’a pas non plus réussi à peser sur cette rencontre. Le Sévillan a eu du mal à faire des différences dans son couloir droit. Sa frappe en angle fermé ne trouve pas le cadre (60e). Remplacé par Gonzalez (74e) qui a eu une belle opportunité d’une tête décroisée.

Messi (6,5) : principal danger côté argentin, il a réussi à marquer sur un penalty transformé en deux temps (13e) mais a aussi connu quelques ratés comme cette balle de 2-0 qui termine à côté du cadre (31e). Le reste du temps, c’est Alisson qui l’a mis en échec comme lors de ce duel juste avant la pause après une course de 40 mètres (45e+1) et sur ce coup-franc lointain (67e). Il a commis beaucoup de fautes en première période.

Lautaro (4,5) : match difficile pour lui mais il aura tout de même montré des choses intéressantes. Il y a cette situation mal exploitée dès le début de match (2e) mais le joueur de l’Inter se sera montré utile dans un rôle de pivot où il a su bien jouer en relais avec Messi et Ocampos. Problème, on ne l’a presque pas vu dans la surface où la paire de centraux adverses a su le museler. Il n’aura eu qu’une seule balle de but mais après un bon contrôle en extension, il force son tir alors que le but était grand ouvert (81e). Remplacé par Alario (88e).