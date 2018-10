« Il n’y a pas que le fait de jouer pour le Celtic qui m’a poussé à venir. Il y a aussi le fait qu’il y a un projet pour me faire progresser en tant que joueur », avait expliqué Odsonne à son arrivée en Ecosse en septembre 2017. Un an plus tard, le joueur qui était prêté par le Paris Saint-Germain a été transféré de façon définitive à Glasgow. Acheté 10 millions d’euros, l’ancien Toulousain a signé un bail jusqu’en juin 2022. De quoi progresser, travailler dans la continuité et s’inscrire dans un projet à long terme pour le natif de Kourou. Après une première saison très convaincante (11 buts en 29 matches toutes compétitions confondues), Edouard était très attendu cette année. Et il est au rendez-vous !

En 16 apparitions dont 14 en tant que titulaire (1092 minutes jouées), le footballeur né en 98 a trouvé le chemin des filets à 8 reprises et il a délivré 2 passes décisives (il en était à un but en 5 matches au même stade l’an passé). Dans le détail, il a marqué 4 buts en 8 rencontres de championnat, trois en 5 matches en tours préliminaires de Ligue des Champions et un but en 2 matches d’Europa League (0 en 1 match League Cup, ndlr). Son but face au RB Salzbourg est d’ailleurs le but le plus rapide d’un joueur tricolore en Ligue Europa (96 secondes). S’il a connu un petit creux de huit rencontres sans but entre le 8 août et le 26 septembre, Odsonne Edouard semble reparti sur un bon rythme.

Odsonne Edouard continue sa progression

Il reste sur une série de 4 buts lors des 3 derniers matches du Celtic. Il en a inscrit deux samedi lors de la victoire 4 à 2 face à Hibernian. Après son doublé, le jeune homme âgé de 20 ans s’est exprimé face aux médias. « C’était important pour nous de gagner ce match. C’est avec des matches comme ça qu’on avance en équipe. C’est important pour nous car ça va nous aider à avancer pour la suite du championnat (...) Après mon retour de blessure, c’était un peu compliqué. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Ça se voit sur le terrain. Maintenant, il faut que je continue à monter en puissance. Normalement, aujourd’hui j’aurais dû en mettre quatre ». Exigeant avec lui-même, le Français adopte la bonne attitude. Il se fait aussi une place de choix dans l’effectif de Brendan Rodgers. Un entraîneur qui a multiplié les compliments à son sujet.

« C’est un top joueur. Il n’a pas joué à son poste parfois. Mais si vous regardez ses statistiques, quand il joue attaquant, c’est un buteur (...) Odsonne Edouard a quelque chose de différent. Ce n’est pas qu’un joueur qui frappe au but. Le ballon peut aller jusqu’à lui et il peut le tenir. Il est différent par exemple de Moussa Dembélé. Ils ont un physique différent, un jeu différent (...) Odsonne est fort et rapide. J’aimerais penser qu’il est une bonne référence pour nous. Il l’a assez montré ». Son coéquipier Youssouf Mulumbu, que nous avons contacté, est aussi sous le charme. « Odsonne est plus tueur devant le but et puis techniquement c’est vraiment super. Il est capable de garder les ballons, de dribbler, c’est rare pour un attaquant de sa taille. Maintenant,il faut qu’il ait l’ambition des grands, c’est de progresser et de passer le cap ». Des mots qui doivent faire plaisir au principal intéressé qui a trouvé le club parfait pour déployer ses ailes et s’envoler.