PSG : Marquinhos et Gianluigi Donnarumma sonnent déjà la révolte

Battu par le Borussia Dortmund mercredi soir (1-0), le Paris Saint-Germain garde tout de même espoir avant le retour prévu mardi prochain au Parc des Princes. En zone mixte, Gianluigi Donnarumma et Marquinhos n’ont d’ailleurs pas manqué de le rappeler. «C’est dommage pour les occasions manquées, c’est dommage cette première mi-temps mais on a vu une belle équipe jouer, c’est toujours difficile de jouer ici, il y a des supporters incroyables, nous aussi et mardi au Parc des Princes on va le voir, c’est important pour nous d’avoir toujours les supporters derrière nous. Dommage pour le résultat mais ce n’est que la première mi-temps et je suis sûr qu’à Paris, ça sera un autre match. Tout le monde reste positif, tout le monde était énervé pour le résultat de ce soir mais positif pour mardi. Je sais que l’équipe va tout donner pour aller en finale. Nous ne devons pas nous mettre la pression», a notamment concédé le portier italien.

Un discours proche de celui tenu par son coéquipier brésilien. «Je pense qu’il nous a manqué ces buts, on a pris un but aussi sur des détails qu’on avait travaillé, il ne faut pas prendre de but comme ça en profondeur et ce sont des détails qui font la différence sur une demi-finale. En deuxième mi-temps on a eu des occasions, mais on n’a pas su les concrétiser, c’était un match ouvert avec deux équipes qui produisent du jeu offensivement, qui aiment avoir le ballon. Une première mi-temps en dessous de nos attentes mais la deuxième était mieux, on a mieux pressé, on a récupéré le ballon et on a eu plus d’occasions. Voilà 1-0, une défaite mais maintenant il y a le retour, on connaît notre force au Parc, on l’a déjà fait, il faut travailler, bien récupérer et je suis sûr aussi que le coach va nous parler et nous montrer ce qu’on a mal fait et nous améliorer. S’ils pensent que c’est déjà gagné, ils se trompent. Le match d’aujourd’hui laisse de l’espoir pour le retour, on a eu des occasions, on aurait pu ramener le match nul à Paris, même gagner le match, on a eu deux poteaux, des occasions avec Fabian Ruiz sur le centre. Je suis sûr qu’on va réussir à changer les choses à Paris». Le rendez-vous est pris…