Borussia Dortmund : Jadon Sancho a fait vivre un calvaire à la défense parisienne

Jadon Sancho est de retour. Nuno Mendes peut en témoigner. En perte de vitesse ces dernières années après un transfert estimé à 85 millions d’euros du côté de Manchester United, le natif de Londres est finalement rentré au bercail. Prêté l’hiver dernier au Borussia Dortmund, et ce jusqu’à la fin de la saison, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) retrouve ainsi ses sensations (3 réalisations et 2 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues). Sa nouvelle performance XXL réalisée contre le Paris Saint-Germain, mercredi soir, abonde en ce sens. Fin techniquement, inspiré dans ses déplacements mais surtout libéré mentalement, le droitier d’1m80 a globalement fait vivre un enfer aux Parisiens. Aligné sur le côté droit du 4-3-3 dessiné par Edin Terzic, le numéro 10 des Marsupiaux n’a, par ailleurs, jamais hésité à permuter - tantôt dans l’axe, tantôt à gauche - et restera l’un des principaux artisans de ce succès de prestige (1-0).

Sancho en mode record !

Très en vue dès les premières minutes de jeu, l’ancien joueur de Manchester City a posé d’innombrables problèmes au côté gauche francilien. Souvent pris de vitesse, Fabian Ruiz aura, à ce titre, énormément souffert face à la vivacité de l’ailier de 24 ans. Et que dire de Nuno Mendes. Constamment mis sous pression, le latéral portugais a vécu une soirée très compliquée au Signal Iduna Park (21 ballons perdus, 6 duels remportés sur 15, 0 dribble réussi…), à l’instar de ce ballon perdu face à Sancho, qui aurait pu permettre au BVB d’ouvrir le score si Gianluigi Donnarumma ne s’était pas interposé face à Marcel Sabitzer (14e). Dans tous les bons coups, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 chez les Red Devils aurait même pu être récompensé d’une passe décisive après un nouveau débordement éclair si Niclas Füllkrug n’avait pas envoyé sa reprise du droit en tribunes (60e). Un rendement impressionnant logiquement visible sur sa feuille de statistiques au coup de sifflet final…

Avec 13 duels remportés, le plus haut total du match, 11 ballons touchés dans la surface adverse (1er), 3 occasions crées (1er), 7 interceptions et 51 passes réussies, Sancho, crédité d’un 7 par la rédaction FM, a marqué de son empreinte cette demi-finale aller. Disponible pour les siens, tranchant et danger permanent pour l’arrière-garde parisienne, il aura, par ailleurs, réussi 12 dribbles, soit le plus grand nombre réalisé par un joueur anglais dans un match. Aucun joueur n’avait d’ailleurs dribblé autant de fois sans perdre le ballon dans une demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis un certain Lionel Messi, auteur d’une performance encore plus exceptionnelle avec 16 dribbles réussis lors de la confrontation entre le FC Barcelone et Manchester United en 2008. Une finesse technique permettant alors aux siens de ressortir proprement le ballon, tout en bénéficiant de sa vitesse pour rester menaçant en profondeur. Présent en conférence de presse après cette belle victoire, Edin Terzic ne manquait pas de saluer la prestation de son protégé.

Vers un transfert définitif à Dortmund ?

«C’est peut-être la Ligue des Champions mais j’ai aussi souvent mentionné que nous avons vu cela (un tel niveau de Jadon Sancho, ndlr) très très souvent à l’entraînement. Parfois, il n’est pas toujours possible d’obtenir ce résultat sur le terrain en trois jours, en particulier lorsque vous n’avez pas eu le rythme depuis si longtemps mais on a pu voir les qualités de Jadon ce soir, on connaît ses qualités et nous savions aussi que nous avions besoin d’une telle performance, non seulement de Jadon mais aussi de Karim Adeyemi qui a vraiment fait sensation de l’autre côté du terrain, pour obtenir un bon résultat contre une équipe de haut niveau», notait le technicien de 41 ans. De passage au micro de CBS Sports, le principal concerné ne pouvait, lui aussi, que savourer après plusieurs mois difficiles en Angleterre. «Je suis arrivé ici à 17 ans et ce club m’a aidé dès le premier jour. Je donne toujours le meilleur de moi-même pour le club et les supporters. Vous pouvez voir et sentir le mur jaune, vous êtes impatient de jouer ! Je vous en remercie pour les compliments mais ce n’est pas fini. Nous devons encore aller à Paris et j’espère que nous pourrons faire le travail là-bas mais j’apprécie les compliments», lançait l’Anglais, félicité par Jamie Carragher, Micah Richards et Thierry Henry.

Séduit par la trajectoire de Sancho et son retour au premier plan, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs soulignait, par ailleurs, le choix de carrière «incroyable» réalisé par l’ailier des Three Lions avant d’envoyer un message fort sur la période compliquée traversée par l’ex-Mancunien. «Nous savons tous qu’il a eu des problèmes sur le plan mental à Manchester United. Le pouvoir du cerveau et la façon dont vous pouvez être professionnel… quand vous n’êtes pas bien ici (dans votre tête, ndlr), ou à la maison, ou quoi que ce soit d’autre, vous ne pouvez pas être performant. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes ou le talent que vous avez. On peut voir que les choses vont un peu mieux là-haut, quel que soit le problème qu’il a rencontré, parce que faire ce qu’il a fait ce soir… Je crois qu’à Manchester United, il a joué 48 matches et n’a dribblé un joueur que sept fois. Il l’a fait dans les dix premières minutes ce soir. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il ne faut pas le sous-estimer», expliquait d’abord Henry.

Et d’ajouter : «la santé mentale n’est pas une chose facile à gérer et vous pouvez voir que lorsque quelqu’un est bien là-haut, il peut être performant, alors bravo, mon grand. On a besoin de sentir l’amour, on a besoin de sentir qu’on est important et on ne peut pas perdre son football comme ça. Il n’est pas possible de perdre son football comme ça. Nous savons tous que cela m’est arrivé, parfois quand vous n’êtes pas bien, vous ne pouvez pas être performant sur le terrain, quelle que soit la situation à l’extérieur. La plupart du temps, nous sommes très critiques à l’égard des joueurs qui ne sont pas performants, parce que vous êtes dans un grand club et que vous n’êtes pas performant, mais vous avez tendance à oublier ce qui se passe en dehors du terrain». Une chose est sûre, ce nouveau récital livré par l’ailier anglais devrait conforter les dirigeants du BVB dans leur volonté de le conserver au-delà de son prêt. Interrogé à ce sujet, Jadon Sancho n’a, de son côté, pas souhaité en dire plus. «Je ne sais vraiment pas (si je vais rester, ndlr). Je me concentre juste sur le présent en ce moment». Avec une possible finale de Ligue des Champions en ligne de mire…