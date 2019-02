Quatre hommes dans la tourmente à Turin

La défaite mercredi soir de la Juventus Turin sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (0-2) provoque de sacrés remous en Italie. Ce vendredi matin, le quotidien Tuttosport n’y va pas par quatre chemins : trois joueurs et le coach Massimiliano Allegri joueront leur avenir au sein de la Vieille Dame lors du match retour le 12 mars prochain. Mario Mandzukic, Paulo Dybala et Alex Sandro, qui ne font pas l’unanimité cette saison, pourraient donc disputer leur dernier match européen sous le maillot turinois. Tout comme Allegri, qui pourrait coacher pour la dernière fois la Juve en C1. Pour le Corriere dello Sport, l’Italien est dans la tourmente et sous le feu des critiques et le nom de Zinedine Zidane réapparaît déjà sur les unes italiennes. Le champion du Monde 98 pourrait le remplacer la saison prochaine. Autre preuve que cette défaite a fait du bruit : l’action en bourse de la Juve a chuté de 11% jeudi. Une sacrée dégringolade donc.

Modric prendra sa retraite au Real Madrid

Ce vendredi matin, Marca ne prend pas de pincettes pour annoncer sa bonne nouvelle. Selon le quotidien, le Ballon d’Or France Football 2018, Luka Modric va prolonger son contrat avec le Real Madrid et ainsi terminer sa carrière au sein de la Casa Blanca. Le Croate, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2020, devrait prolonger son bail d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021. Il aura alors 36 ans et pourrait donc terminer sa carrière au Real. Il sera aussi l’un des joueurs les mieux payés du club grâce à ce nouveau contrat. Bref, l’histoire d’amour entre Modric et le Real est loin d’être finie.

Le Barça négocie avec Filipe Luis

À la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine, le FC Barcelone s’est penché il y a quelques semaines sur le défenseur français de l’OL, Ferland Mendy. Mais ce matin, le quotidien Mundo Deportivo nous apprend que cette piste n’est plus tellement prioritaire au sein du club blaugrana. En effet, le Français serait trop cher aux yeux des dirigeants blaugranas et ces derniers se seraient désormais tournés vers Filipe Luis. Le latéral gauche de l’Atlético Madrid est en fin de contrat avec les Colchoneros en juin et serait donc gratuit. Surtout, son expérience et ses qualités feraient pencher la balance de son côté face à Ferland Mendy.