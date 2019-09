Privé de Boubacar Kamara, suspendu, et Alvaro Gonzalez, blessé, André Villas-Boas a misé sur le jeune Lucas Perrin pour accompagner Duje Caleta-Car en défense centrale. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait pu faire appel à l’expérimenté Grégory Sertic pour dépanner. Mais pour le Lusitanien et l’ancien Bordelais, les choses sont claires. Pas utilisé cette saison, le natif de Brétigny-sur-Orge, revenu d’un prêt de six mois au FC Zurich (12 matches toutes compétitions confondues), est invité à se trouver une porte de sortie. « Il s’entraîne avec nous mais on continue à chercher des options pour lui et il ne devrait pas être dans le groupe. Mais on en a parlé, il le sait », résumait AVB en début de semaine. Comme lui, d’autres éléments en Ligue 1 et en Europe n’ont pas joué la moindre minute en championnat et tombent peu à peu aux oubliettes.

Diafra Sakho, de retour d’une saison en prêt à Bursaspor (3 buts en 20 apparitions en Süper Lig), n’a lui non plus pas sa place du côté du Stade Rennais. « Il y a un joueur qui a des sollicitations dans des marchés encore ouverts. C’est Diafra Sakho et la deadline est fixée au 30 septembre », expliquait ainsi le président du club breton Olivier Létang il y a quelques jours au sujet du Sénégalais. Arrivé en janvier, dans les valises de Thierry Henry, Naldo n’a plus trop joué avec le retour de Leonardo Jardim. Depuis le début de l’exercice, l’expérimenté Brésilien de 36 ans n’a pas joué du tout, et ce, alors que l’AS Monaco tangue souvent en défense et que le technicien portugais a récemment opté pour une défense à 3... Rien ne dit que la situation évoluera...

Des espoirs portés disparus...

En Angleterre, ils sont quelques-uns à se morfondre eux aussi. Joe Hart, international anglais, n’a ainsi pas disputé le moindre match de Premier League. Titulaire en sélection d’Angleterre il y a encore deux ans, le portier n’est que n° 2 du côté de Burnley. Et sa seule apparition cette saison, en League Cup, contre Sunderland (défaite 1-3, trois buts encaissés sur quatre tirs concédés), ne risque pas de pousser Sean Dyche à changer la donne. Du côté d’Everton, Oumar Niasse est également aux abonnés absents. Le Sénégalais, de retour d’un prêt peu concluant à Cardiff la saison passée, n’a pas d’espace à Goodison Park, où son contrat expire en juin 2020. Son compatriote Henri Saivet vit plus ou moins la même situation à Newcastle. Titulaire lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Égypte avec les Lions de la Teranga, l’ancien Bordelais, cédé à Bursaspor lors du dernier exercice, n’a rien à se mettre sous la dent avec les Magpies.

Un sérieux coup de frein pour l’ex-grand espoir girondin, aujourd’hui âgé de 28 ans. Yunus Malli, lui aussi, était considéré comme l’avenir du football allemand à ses débuts à Mayence. Seulement, ces derniers mois, on n’entend plus franchement parler du milieu offensif du VfL Wolfsbourg. Déjà intermittent la saison passée (5 titularisations seulement en Bundesliga), l’international turc de 27 ans n’entre pas du tout dans les plans d’Oliver Glasner, qui n’a pas de place pour lui dans son système. Mis sur la liste des transferts cet été, Valentin Eysseric et Cyril Théreau n’ont pas non plus leur chance aux yeux de Vincenzo Montella. Jamais utilisé ni dans le groupe de la Fiorentina, pourtant lanterne rouge de Serie A, les deux hommes sont apparus pour la dernière fois pour un amical contre Pérouse (victoire 1-0) début septembre. Nul doute que les deux Français, comme les autres joueurs précédemment cités, attendent avec impatience janvier pour tenter de rebondir et trouver chaussure à leur pied.

