Victorieux du Venezuela (3-0) ce dimanche, l’Équateur s’est adjugé le premier Sudamericano des moins de 20 ans de son histoire, au Chili. Avec 10 points au compteur, les hommes de l’Argentin Jorge Célico terminent en tête du mini-tournoi hexagonal, devant l’Argentine, l’Uruguay et la Colombie - quatre nations qui disputeront donc le Mondial de la catégorie, cet été, en Pologne. Cette compétition sud-américaine, suivie selon le site de la CONMEBOL par 300 scouts, a permis à certaines jeunes pousses de se mettre en évidence. On pense bien évidemment à Leonardo Campana (18 ans). L’attaquant équatorien, qui évolue au Barcelona de Guayaquil, a éclaboussé ce Sudamericano de sa classe, avec 6 réalisations au compteur.

Soutenu par d’autres partenaires en vue (Jordan Rezabala et Alexander Alvarado avec 3 buts chacun), le goleador pourrait rapidement débarquer en Europe. ESPN rappelle d’ailleurs qu’il a récemment effectué un essai du côté du Borussia Mönchengladbach. L’Albiceleste, derrière le pensionnaire du PSV Eindhoven Maxi Romero, a de son côté appris à découvrir le buteur de San Lorenzo Adolfo Gaich (19 ans). Son triplé contre le Venezuela (6-0) a marqué les esprits, confirmant tout le potentiel du natif de Cordoba, déjà buteur chez les pros cette saison (2 réalisations en 9 apparitions en Primera Division, 1 en Copa Argentina).

Leonardo Campana et Adolfo Gaich, buteurs à suivre

L’été dernier, déjà, la Lazio Rome avait tenté d’attirer ce fan de Robert Lewandowski dans ses filets. L’agitation ne devrait pas retomber. Mention spéciale aussi à Gonzalo Maroni (19 ans), milieu offensif de Talleres (déjà 2 réalisations en Primera), intéressant balle au pied dans la prise de décision, malgré quelques sautes de concentration. Nicolas Schiappacasse (20 ans) a été l’une des autres attractions de ce tournoi. À la pointe de l’attaque de la Celeste, le pensionnaire de l’Atlético Madrid, prêté cet hiver à Parme, s’est démené, trouvant le chemin des filets à 4 reprises. Derrière lui, bien aidé par un autre Colchonero Juan Manuel Sanabria (18 ans), le milieu défensif Nicolas Acevedo (19 ans) a également marqué des points.

Apparu à 4 reprises avec les professionnels du Liverpool de Montevideo cette saison, il a affiché des qualités impressionnantes dans le pressing et la distribution du jeu. À noter le tournoi solide du portier uruguayen Renzo Rodriguez (20 ans, Independiente). On soulignera les prestations encourageantes du remuant excentré colombien Ivan Angulo (19 ans), prêté à Palmeiras, champion du Brésil en titre, et de virevoltant attaquant venezuelien Samuel Sosa (19 ans, Talleres). Enfin, comment ne pas évoqué la déception brésilienne. La Seleção, cinquième, ne disputera pas la Coupe du Monde, malgré des talents en pagaille tels que Rodrygo (18 ans, futur attaquant du Real Madrid, expulsé contre le Venezuela), le buteur Lincoln (19 ans, Flamengo) ou encore le latéral gauche Emerson (19 ans, recruté par le FC Barcelone et prêté au Betis Séville).