Ils ont été les symboles du football des années 2000 et 2010, mais on ne les verra plus de si tôt sur le rectangle vert. Déjà entraîneurs pour certains ou encore en formation, d’autres ont choisi de donner leur analyse du jeu au petit écran. Et puis, il y a aussi les originaux qui ont décidé de changer de branche. C’est notamment le cas de Petr Chech. Passé par Rennes, Chelsea puis Arsenal, le portier tchèque (37 ans) est resté dans le sport et garde toujours des cages, mais plus petites cette fois. Cech est aujourd’hui le gardien de but des Guildford Phoenix en 4e division anglaise de hockey sur glace.

D’autres comme Xavi Hernandez (39 ans) sont déjà sur un banc de touche, à la tête de leur équipe. Après une longue carrière passée à Barcelone, le milieu de terrain a fini au Qatar, dans le club d’Al Saad où il jouera tout de même 108 matchs en 4 ans. Équipe dont il est aujourd’hui le coach principal. Ashley Cole (38 ans) a lui aussi pris la voie de la transmission. Après de nombreuses saisons en Premier League, il passe ses diplômes pour devenir entraîneur, tout en faisant partie du staff technique des U15 de Chelsea.

Robben, Sneijder et Van Persie ont tous arrêté en 2019

Un sacré trio a également raccroché les crampons en 2019, trois attaquants qui ont fait les beaux jours des Pays-Bas, allant jusqu’en finale du mondial 2010, perdue face à l’Espagne. D’abord Wesley Sneijder (35 ans), formé à l’Ajax et vainqueur de la Ligue des Champions avec l’Inter en 2010. En France, on se souvient malheureusement de son passage fantomatique du côté de l’OGC Nice. Arjen Robben (35 ans) est lui aussi un jeune retraité.

Et comment ne pas penser au Bayern quand on évoque son nom. Lui qui a tant de fois débordé sur son côté droit, avant de rentrer dans l’axe et crucifier le gardien adverse d’une frappe du gauche. Au total Robben a passé 10 belles années en Bavière, et en est reparti avec un sacré palmarès. La troisième branche du trident n’est autre que Robin Van Persie (36 ans). Révélé du côté de Feyenoord, c’est bien à Arsenal qu’il explose et qu’il joue pendant 8 ans. Il offre ensuite ses talents à Manchester United, avant de découvrir la Turquie sous les couleurs du Fenerbahçe. Il termine sa carrière dans son club formateur, là où tout a commencé pour lui...

