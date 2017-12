Si l’attaquant brésilien Adriano ne fait plus vraiment parler de lui malgré une énième envie de relancer une carrière à l’arrêt depuis deux ans, El Imperator a marqué toute une génération. Si ses performances à l’Inter Milan ont laissé une trace indélébile en Italie, c’est surtout le double virtuel du brésilien sur PES qui lui colle à la peau. Dans un jeu indubitablement tourné vers l’arcade, Adriano disposait de statistiques ahurissantes dans l’épisode de la série des Pro Evolution Soccer sorti en 2006.

Passeur, dribbleur, buteur, disposant d’un équilibre parfait (note de 98 sur 100), d’une vitesse de pointe hors norme (90 en accélération et 88 en vitesse) et surtout d’une puissance de tir de 99, Adriano est et restera sans doute comme le meilleur joueur de foot de jeux vidéo de tous les temps, une véritable légende virtuelle. Même les Cristiano Ronaldo ou les Lionel Messi sur FIFA 18 sont bien loin du redoutable buteur de l’Inter Milan sur PES 2006. Dès lors, n’importe quel joueur lambda de PES, même le plus novice, pouvait écœurer son pote ou se lancer dans une folle carrière virtuelle grâce à des accélérations et frappes de 40 mètres peu réalistes, mais diablement efficaces.

Un duo Martins-Adriano à l’Inter Milan aussi mythique qu’improbable

Ajoutez à cela, son compère aussi « cheaté » que lui, à savoir l’attaquant nigérian Obafemi Martins, qui disposait lui aussi de statistiques hors normes (99 en accélération / 99 en vitesse / 97 en agilité / 94 en dribble), et vous comprendrez pourquoi l’Inter Milan était l’équipe la plus prisée à l’époque sur l’opus signé Konami. Mais comment expliquer ce type de notes ? Si aujourd’hui, des scouts, des logiciels et bien d’autres moyens permettent aux jeux vidéos d’affiner les notes de chaque joueur, il y a plus de 10 ans les notes étaient gérées directement par l’équipe technique du jeu, qui pouvait se permettre quelques fantaisies.

Étrangement, c’est après cette fameuse saison 2006 que l’empereur entamera un déclin qui, malgré un sursaut en 2009 à Flamengo, ne cessera de s’intensifier du fait de blessures récurrentes et d’une forme physique douteuse qui l’empêcheront de continuer sa carrière au plus haut niveau. « Cheaté » et surpoids, voilà ce qui revient dans l’esprit des gens à l’heure d’évoquer Adriano. Un beau gâchis en somme, mais de sacrés souvenirs pour de nombreux joueurs de PES !

