Quel dispositif pour le Barça ?

Du côté de la Catalogne, on se demande comment le nouveau Barça va évoluer. Car le nouveau coach Quique Setién est connu pour construire ses équipes autour de la possession de balle, rappelle Mundo Deportivo. La pression haute a aussi une grande importance dans le jeu prôné par l’entraîneur espagnol. Le journal ibérique montre également trois dispositifs avec lesquels Setién a fait jouer ses équipes. Il y a d’abord le 4-3-3, qu’il a utilisé au Bétis et qui est la tradition au Barça. Autre plan de jeu, le 3-5-2 qu’il a aussi mis en place au Bétis, et enfin le 4-1-4-1. L’arrivée d’un nouvel entraîneur c’est donc du changement pour les joueurs et pour certains comme Riqui Puig, cela peut être radical affirme Sport. Lui qui était mis de côté par Valverde pourrait bien devenir une pièce maîtresse du onze de Setién.

Cuadrado, Dybala et Higuain œuvrent pour le retour de la Pioche

Dans la presse transalpine, et plus précisément dans la rubrique mercato, Tuttosport fait de nouveau des révélations sur le dossier Pogba. Plusieurs joueurs de la Juventus souhaiteraient son retour à Turin, notamment trois de ses meilleurs amis, explique le quotidien. Cuadrado, Dybala et Higuain essayeraient en coulisse de tout faire pour favoriser l’arrivée de l’international français. C’est l’« opération meilleurs amis » résume Tuttosport, parle ici du grand retour de Paul Pogba sous le maillot la Vieille Dame.

« Personne n’égalera Fergie »

En Angleterre, alors que le choc entre les deux rivaux Liverpool et Manchester United se joue ce dimanche, il est déjà lancé dans les tabloïds aujourd’hui. Jürgen Klopp fait ainsi les gros titres après quelques déclarations concernant Sir Alex Ferguson, et la domination de son équipe il y a quelques années. Les Reds Devils de l’époque pourraient être comparés au Liverpool actuel peut-on lire dans la presse anglaise, mais selon Klopp « personne n’égalera Fergie », rapporte le Daily Mirror. Des déclarations qui font également la Une du Daily Express. Malgré la rivalité, le respect semble donc être de mise dans ce choc de Premier League.