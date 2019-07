Déjà qualifiée et assurée de terminer en tête du groupe C, l’Algérie visait la passe de trois contre la faible Tanzanie. Djamel Belmadi profitait de cette rencontre pour lancer quelques expériences, comme un duo Delort-Slimani devant, avec Ounas en soutien. Dans cette configuration, les Fennecs se montraient rapidement supérieurs dans le jeu. Malgré une bonne entame de match tanzanienne, le jeu proposé par les Algériens faisait la différence. La mobilité de Delort, les points de fixation offerts par Slimani et la justesse d’Ounas procuraient quelques situations comme sur cette lourde frappe de Bennacer (16e). L’ouverture du score sera pour un peu plus tard.

L’Algérie ne tardait pas à prendre les devants. Grâce à leur jeu bien organisé, les Verts inscrivaient trois buts avant même la pause. Slimani (35e) et un doublé d’Ounas (39e, 45e+1) mettaient la sélection sur de bons rails. Une avance méritée tant les Fennecs dominaient. La seconde période offrait le même scénario même si la maîtrise algérienne était un peu moins nette. Fares tentait sa chance par deux fois (52e, 57e), avant de frapper sur l’extérieur du poteau (65e), alors que Delort n’était pas loin d’inscrire un magnifique but sur cette reprise de volée (54e). L’Algérie se payait même le luxe de terminer la rencontre avec trois attaquants devant, suite à l’entrée de Bounedjah mais le score ne bougeait plus, le jeu se désorganisant même. Début de compétition convaincant pour les Fennecs.

Mané fait enfin parler la poudre

À défaut de grand spectacle, l’enjeu était bien présent dans l’autre stade du Caire. Tous les deux avec trois points au coup d’envoi, le Sénégal et le Kenya se livraient une véritable finale pour la qualification (les quatre meilleurs troisièmes se qualifient aussi pour les huitièmes de finale). Sans Edouard Mendy, blessé à l’échauffement, les Lions de la Teranga n’avaient pas le droit à l’erreur pour justifier leur statut d’outsider. Les deux équipes se livraient un duel équilibré durant le premier quart d’heure, se procurant même des situations (Olunga 7e pour les Kenyans, Niang 22e et Gueye 27e pour le Sénégal).

Les hommes d’Aliou Cissé commençaient à prendre le dessus seulement Mané, décidément en difficulté en ce début de CAN, manquait son penalty (30e). Il fallait désormais concrétiser afin de se mettre à l’abri. Un autre tournant de la rencontre intervenait peu après l’heure de jeu. Remplaçant au pied levé de Mendy dans les cages, Alfred Gomis détournait joliment la grosse frappe d’Omino (62e). Bien lui en a pris puisqu’une minute plus tard, Ismaïla Sarr délivrait les siens (1-0, 63e). Mané marquait ensuite le but du break (2-0, 71e), avant de s’offrir un doublé, en transformant cette fois son penalty (3-0, 78e). Face à des Kenyans désormais réduits à dix, le Sénégal terminait tranquillement pour valider son ticket pour le tour suivant.

Revivez le live de Tanzanie - Algérie.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10