Place aux choses sérieuses ! Après avoir brillamment dominé le groupe A de cette Coupe du Monde 2019, avec trois victoires en autant de matches, l’équipe de France féminine avait rendez-vous avec le Brésil ce dimanche soir pour son huitième de finale au Stade Océane du Havre. Face à Marta, meilleure buteuse de l’histoire de la compétition (17 réalisations), et ses coéquipières, les joueuses de Corinne Diacre avaient bien évidemment pour objectif d’obtenir leur billet pour les quarts de finale, stade de la compétition auquel elles avaient été éliminées en 2015. Lors de la dernière confrontation entre les deux sélections (un amical en novembre dernier, ndlr), les Bleues avaient en tout cas livré une belle prestation en s’imposant 3-1 mais en Coupe du Monde, le défi est tout autre. Pour cette rencontre très attendue, Corinne Diacre sortait un 4-4-2 à plat avec Torrent, Mbock, Bussaglia Le sommer et Diani de retour dans le XI. En face, Vadao optait pour un 4-3-3 avec sa star Marta.

Dans un Stade Océane bien bondé, les deux sélections nous offraient un petit round d’observation. Poussées par leur public, les Bleues tentaient de faire la différence en passant notamment côté gauche mais les Brésiliennes, qui exerçaient un gros pressing, restaient concentrées. Les joueuses de Vadao réalisaient même quelques offensives, à l’image de Marta qui armait de loin (9e) ou encore Debinha qui était contrée (15e). Pas suffisant cependant pour inquiéter Bouhaddi. Et la première occasion française était finalement la bonne (23e). Sur un centre de Diani, Gauvin se jetait et heurtait Barbara, qui manquait sa sortie, et l’attaquante tricolore marquait de l’épaule. Touchées, les deux joueuses restaient au sol et après plusieurs minutes, l’arbitre décidait d’annuler ce but avec l’aide de la VAR pour une charge (27e). Derrière, le temps passait et les deux formations n’offraient plus grand chose. Jusqu’à la fin du premier acte.

Griedge Mbock sauve les Bleues en prolongation !

Avec un peu de réussite, Debinha lançait Cristiane sur la gauche. L’attaquante brésilienne se présentait face à Bouhaddi et la gardienne des Bleues remportait son duel du bout du pied gauche (44e). La réponse française arrivait juste derrière mais Majri n’accrochait pas le cadre (45e+3). Le score était donc de 0-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, la rencontre se débloquait rapidement. Après un joli rush côté droit, Diani trouvait Gauvin dans la surface qui poussait le ballon au fond des filets pour l’ouverture du score (52e, 1-0). Il ne fallait cependant pas crier victoire trop vite car juste derrière, Cristiane obligeait Bouhaddi à pousser son coup de tête sur sa barre transversale (55e). Une première alerte pour les Bleues qui craquaient derrière. Pas hors-jeu côté gauche, Debinha approchait la surface et Thaïsa, en bonne position, ajustait Bouhaddi (63e, 1-1).

Chaque équipe cherchait alors ce deuxième but si précieux pour ne pas passer par la prolongation. Côté français, Le Sommer manquait sa tête (72e) mais les Brésiliennes se procuraient deux grosses occasions. Debinha trouvait d’abord les gants de Bouhaddi (74e) avant que Tamires ne voit son but être refusé pour un hors-jeu logique (86e). Le score n’évoluant plus, les deux équipes devaient donc jouer la prolongation pour tenter de se départager. Dans celle-ci, les Bleues enchaînaient les offensives, avec notamment une tête de Henry (100e) ou une frappe de Le Sommer (104e). Et si à la pause de cette prolongation, le score était toujours le même, c’était surtout grâce à Griedge Mbock, auteur d’un sublime sauvetage sur sa ligne (105e+1). Un geste très important, d’autant plus que les Bleues reprenaient l’avantage ensuite.

Peu de temps après la reprise, les joueuses de Corinne Diacre obtenaient un coup-franc intéressant. Majri s’en chargeait et déposait le ballon dans la surface où Henry se jetait pour marquer et délivrer les Bleues (107e, 2-1). Boostées par ce deuxième but, les Françaises continuaient leur travail. Auteur d’un très grand match, Diani réalisait un nouveau festival mais sa frappe passait de peu au-dessus (114e). De l’autre côté du terrain, les Brésiliennes n’arrivaient plus vraiment à créer le danger et Bouhaddi restait vigilante, même sur les centres. Et après deux minutes de temps additionnel, l’arbitre mettait un terme à cette rencontre. Les Bleues dominaient donc le Brésil sur le score de 2-1 pour continuer l’aventure dans ce Mondial 2019. Rendez-vous désormais vendredi au Parc des Princes pour le quart de finale face à l’Espagne ou les Etats-Unis !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10