Cristiano Ronaldo : « Le visage de la désillusion »

Au Portugal, le ton est aux regrets dans la presse ce samedi. En effet, le retour en sélection de la star du pays Cristiano Ronaldo n’a pas été couronné de succès. Au contraire les champions d’Europe 2016 n’ont pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre l’Ukraine. « Balle à blanc » sèche titre le journal Record, déçu de la performance de sa sélection et de son manque de réalisme. Pour O Jogo, c’est « un autre faux départ, » après les mauvais démarrages des Portugais lors des qualifs de l’Euro 2016 et du Mondial 2018. Enfin, A Bola montre une grimace de CR7 et titre : « Le visage de la désillusion ».

Sterling voit triple

En Angleterre, les tabloïds font tous leurs unes sur un homme, Raheem Sterling. Auteur d’un triplé hier soir contre la République Tchèque, Sterling a porté les Three Lions, victorieux sur le score de 5-0. Il était « Éblouissant » pour le Daily Telegraph. Le Daily Mirror fait plutôt dans le jeu de mots et titre « Hourra Hourra Hourraheem ». The Times de son côté fait référence à la célébration du joueur de Manchester City qui a rendu hommage à une jeune victime décédée d’une leucémie. « Le héros Sterling offre un triplé à son plus grand fan », titre le journal anglais.

« Un retour sans gloire » pour Messi

On termine par l’Argentine, où l’autre grande star du ballon rond a également fait son retour en sélection. Et là aussi, c’est un échec ! Au pays de Maradona, toute la presse, même les journaux non spécialisés, ne parle que de ça ! « Un retour sans gloire », titre Diaro de Cuyo. Pour Los Andes, « C’est un nouveau coup dur pour le retour de Messi ». Même son de cloche dans les colonnes d’El Tribuno : « Même avec Messi, impossible de connaître la joie », écrit le journal. Enfin El Ancasti parle d’une « humiliante déroute de la sélection ».