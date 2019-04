Bale dans l’opération Pogba au Real Madrid ?

Décidément avec Paul Pogba, nous avons dépassé le stade de la rumeur l’envoyant au Real Madrid. Selon le quotidien AS du jour, le champion du monde aurait fait son choix et voudrait quitter Manchester United cet été. Ce qui pourrait expliquer ses prestations moyennes ces derniers temps. Le Français aurait déjà la tête ailleurs et à l’Espagne l’an prochain. Le journal espagnol explique également que l’opération Pogba dans la capitale espagnole pourrait être facilitée par Gareth Bale. En effet, le Gallois se serait vu notifier qu’il n’entrerait pas dans les plans de Zinédine Zidane pour la saison 2019-2020 et qu’il aurait tout le loisir de quitter le navire. Il pourrait alors être utilisé comme monnaie d’échange dans le deal MU-Real. Surtout lorsqu’on sait que Manchester United a toujours eu un œil sur le Gallois depuis son départ de Tottenham.

La folle demande salariale de Conte à l’Inter

Alors que Luciano Spalletti est sans cesse sous pression et contesté sur le banc de l’Inter Milan, les rumeurs sur son possible successeur s’accélèrent. Alors que le nom de Antonio Conte revient avec insistance depuis quelques jours pour reprendre le club lombard, la Gazzetta dello sport nous apprend ce matin que le coach italien demanderait une fortune afin d’entraîner les Intéristes. Il voudrait pas moins de 11,6 millions d’euros par an sur trois saisons. Une forte somme que ne pourrait peut-être pas payer l’Inter en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

CR7 tête d’or

125. C’est le nombre de buts inscrits en Ligue des champions par Cristiano Ronaldo. Un chiffre hallucinant qui a encore été agrémenté d’une unité hier soir sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Le Portugais a permis à son équipe de décrocher un bon nul, 1-1 aux Pays-Bas et ainsi de s’ouvrir les portes des demi-finales. Il fait bien entendu la une en Italie ce matin. Tuttosport indique qu’« avec Cristiano la Juve vole et sera la grande favorite du match retour » mardi prochain. Pour la Gazzetta dello sport, « CR7 est tête d’or » avec sa nouvelle réalisation de la soirée. Son match a même été « un chef-d’oeuvre pour un attaquant » précise le quotidien, qui ne semble pas avoir fini de couvrir de louanges l’ancien Madrilène.