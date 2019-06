Duel MU-Manchester City pour Félix et Fernandes

Le derby de Manchester ne s’arrête jamais. Après les terrains durant neuf mois d’une saison de Premier League très intense, c’est désormais sur le marché des transferts que les deux clubs de la ville, United et City, s’affrontent cet été. Selon le Daily Star, les deux mastodontes auraient dans le viseur la même cible : João Félix, la dernière pépite de Benfica qui s’est révélé à l’Europe notamment contre Francfort en Ligue Europa. À la lutte avec le Real Madrid et la Juventus également, les deux clubs anglais devront verser la somme de 135 millions d’euros afin de convaincre le club portugais de vendre son joyau. Le montant ne sera pas aussi important pour Bruno Fernandes, mais tout de même. Le milieu du Sporting CP est également dans le viseur des deux clubs mancuniens comme l’écrit le Manchester Evening News. Ça promet du grand spectacle sur le mercato !

CR7 valide l’arrivée de Sarri

Alors que selon le Corriere dello Sport, Maurizio Sarri pourrait débarquer à Turin dans les prochaines heures et même demain, le choix de la Vieille Dame semble faire l’unanimité en Italie. Outre les observateurs, ce sont même les joueurs de la Juve et tout particulièrement Cristiano Ronaldo qui valident l’arrivée du technicien italien. C’est en tout cas ce qu’affirme Tuttosport aujourd’hui avec ce titre : « CR7 dit oui à Sarri ». Le Portugais, débarqué il y a un an sous les ordres de Massimiliano Allegri, ne semble donc pas perturbé par l’arrivée d’un nouveau coach à Turin. Son ambition sera toujours la même : gagner.

« Sept joueurs de Valladolid étaient achetés »

Scandale en vue au sein du championnat espagnol. Selon une enquête de El Mundo, relayée ce matin par le journal Marca, la dernière journée de Liga pourrait être entachée de fraude autour du match capital Valladolid - Valence. Alors que les Valencians devaient impérativement s’imposer afin de retrouver la Ligue des champions, ils ont en effet vaincu sur le score de 2-0. Mais selon des enregistrements, les joueurs de Valladolid auraient été achetés avant la rencontre par deux anciens joueurs, Carlos Aranda et Raul Bravo, afin de laisser gagner les Valencians et ainsi empocher de grosses sommes d’argent grâce à des paris. Sept joueurs de l’équipe locale auraient ainsi perçu de l’argent. On entend notamment Aranda dire aux joueurs de Valladolid : « pariez 10 000 euros et vous en remporterez 20 000. » L’affaire ne fait que commencer !