De Jong d’accord avec le PSG

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour du dossier Frenkie de Jong n’en finissent plus de pleuvoir, tantôt envoyé à Paris, par des journaux néerlandais, tantôt du côté de Barcelone selon les médias catalans... Ce matin c’est As qui donne ses informations, et d’après le quotidien espagnol c’est bien avec le PSG que Frenkie De Jong aurait un accord ! « La venue du milieu néerlandais dans la capitale française va se concrétiser », selon As. Son agent devrait arriver à Paris dans les jours à venir pour clôturer ce dossier, le PSG et le clan de Jong seraient même déjà tombés d’accord au niveau des chiffres.Iil s’agirait d’un contrat de 5 ans pour un salaire de 8M€. Le transfert lui, frôlerait les 75M€.

Un De Gea infranchissable

Du côté de l’Angleterre toute la presse n’a d’yeux que pour David De Gea. Il faut dire qu’il a sorti une immense prestation hier dans la victoire des siens (1-0) face à Tottenham. Le Daily Telegraph parle ainsi d’un « De Gea brillant qui a volé la vedette ». Au total il a tout de même réalisé onze parades. D’après le journal Metro, il a tout simplement été « incroyable ». Alors que pour le Times, De Gea a aidé Solskjaer à écrire l’histoire. En effet, avec 6 victoires consécutives, il s’agit du meilleur départ pour un coach de Manchester United dans l’histoire du club !

Ramsey à la Juve dès cet hiver ?

Enfin en Italie, on serait tout proche d’une signature entre Aaron Ramsey et la Juventus. Si on en croit Tuttosport, la Vieille Dame voudrait finalement qu’il rejoigne ses rangs dès cet hiver. Seul problème, Arsenal en demanderait trop pour l’instant. Pourtant d’après le quotidien transalpin, une première visite médicale a eu lieu hier dans une clinique de Londres. Et le joueur viendrait signer son futur contrat durant la semaine. Mais selon la Gazzetta dello sport , Ramsey pourrait bien arriver plus tôt que prévu, Arsenal aurait réduit sa demande à 20M€ et le joueur lui voudrait signer de suite. Affaire à suivre...