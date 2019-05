Bale : « nous sommes des robots »

C’est à coup sûr une nouvelle sortie médiatique de Gareth Bale qui va faire parler. Le Gallois s’est confié hier à l’émission State of play sur la chaîne BT Sport. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y est pas allé de main morte avec le métier de footballeur. Pour lui, les joueurs sont « des robots. On nous dit où être, à quelle heure nous devons manger, à quelle nous devons aller avec l’entraîneur. C’est comme perdre ta vie d’une certaine manière. Tu ne peux pas choisir ton calendrier comme au golf ou au tennis. » Un mal-être qui montre encore une fois que Bale a semble-t-il perdu le goût au football depuis quelques mois du côté de Madrid. Un départ pourrait-il arranger le mental du joueur ? En tout cas, pour le moment, l’ancien joueur de Tottenham ne l’envisage pas ou alors à certaines conditions.

Tottenham négocie avec le Barça pour Malcom

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone en provenance de Bordeaux, le Brésilien Malcom a vécu une première saison compliquée en Catalogne. Et l’aventure pourrait vite s’arrêter en Espagne pour le milieu offensif. En effet, selon Sport ce matin, Tottenham serait actuellement en pleines négociations avec le Barça afin de recruter le Brésilien. Il pourrait rejoindre la Premier League pour 40 millions d’euros selon le quotidien. Une sacrée somme pas loin de ce qu’avait déboursé les Blaugranas pour l’arracher à Bordeaux au nez et à la barbe de la Roma. Alors, nouvelle destination pour Malcom cet été ?

La Juve pense à Marquinhos

Éliminée en quart de finale de la Ligue des champions par l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin s’apprête à vivre une révolution cet été. Dans un premier temps, Massimiliano Allegri a décidé de quitter le banc de la Vieille Dame. Désormais, trois noms circulent pour le remplacer : Maurizio Sarri, encore en une de la Gazzetta dello sport et de Tuttosport ce matin, Mauricio Pochettino qui fait la couverture de The Independent et enfin Simone Inzaghi qui se retrouve sur la une de Tuttosport en compagnie de Sarri. Et l’entraîneur de la Lazio aurait quelques idées derrière la tête pour renforcer l’équipe. En plus de Milinkovic-Savic et de Mauro Icardi, il aimerait faire revenir Marquinhos, le défenseur central du PSG, en Italie. Cependant, pas sûr que la direction parisienne et Thomas Tuchel soient de cet avis.