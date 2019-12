Arsenal prend cher après sa nouvelle défaite

« Un cauchemar. » « La misère. » Voilà comment la presse anglaise présente la nouvelle prestation d’Arsenal hier contre Brighton. Battus 1-2 à l’Emirates Stadium, les Gunners s’enfoncent au classement - ils sont désormais 10e - et dans la crise. Leur première période a été indigente et le jeu proposé ne permet pas de dégager des signaux positifs faisant penser que l’équipe du nord de Londres va retrouver le chemin de la victoire. C’est donc « la misère » pour le Daily Express alors que le Daily Mail parle de « cauchemar pour Fredrik Ljungberg » depuis qu’il s’est assis sur le banc. Son bilan est d’un nul et une défaite depuis qu’il a remplacé Unai Emery la semaine passée. Le Daily Star de son côté s’en prend à David Luiz, auteur encore une fois d’une prestation inquiétante et « intrigante » hier soir. Lui qui devait être un des leaders et meneurs cette saison de cette jeune équipe d’Arsenal.

Inquiétude maximale au Real Madrid

Clasico J-12. Mais du côté du Real Madrid, c’est l’inquiétude qui règne à quelques jours de ce rendez-vous capital pour la suite du championnat. En effet, comme le rappelle As et Marca en choeur ce matin en première page, la liste des blessés s’est allongée hier au sein de l’effectif de Zinedine Zidane et plusieurs joueurs seront absents ou sont incertains pour le déplacement au Camp Nou. À commencer par Eden Hazard. Le Belge, touché à la cheville contre le PSG en Ligue des champions sera absent entre 4 et 6 semaines et fait donc une croix sur le Clasico. Marcelo pourrait en faire de même. Blessé au mollet, le Brésilien en aurait pour trois semaines et devrait donc être trop juste pour Barcelone. Reste Gareth Bale, victime d’un œdème, mais qui pourrait être remis avant le 18 décembre. Bref, comme le rappelle Marca, la cascade de blessures continue au Real depuis le début de saison. Seize joueurs ont déjà été forfait au moins une fois en 2019-20 avec un total de 29 blessures. De quoi remettre en cause pas mal de choses.

La clause à 20 M€ de Erling Håland

Impressionnant depuis le début de la campagne 2019-20 de Ligue des champions avec le RB Salzbourg, Erling Braud Håland attise les convoitises. Et de la part des plus grands clubs européens. Mais problème, son prix serait astronomique et bien trop haut pour une majorité des prétendants. Mais ce matin, coup de théâtre. Selon le journal italien Tuttosport, une clause secrète permettrait aux clubs voulant le recruter de ne débourser que 20 M€ pour s’attacher ses services. De quoi rendre enthousiaste le quotidien italien qui ce matin pousse la Juventus à se saisir de « cette occasion en or. » Et ce, dès le mois de janvier prochain, la clause étant valable pour le mercato d’hiver.