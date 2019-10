Pour son premier match de cette trêve internationale, l’équipe de France a rendez-vous avec l’Islande au Laugardalsvöllur de Reykjavík. Dans des conditions qui s’annoncent difficiles, notamment avec la température assez basse sur place, les Bleus vont tenter d’enregistrer une quatrième victoire de suite pour éventuellement prendre la première place, actuellement occupée par la Turquie (même nombre de points, 15) grâce à sa victoire contre les champions du Monde en juin dernier (2-0). Clairement, les Tricolores n’ont pas le droit à l’erreur ce soir, car il ne faut pas laisser les Turcs prendre un peu d’avance avant le match de lundi au Stade de France.

L’objectif est donc bien évidemment les trois points, et pour remplir cette mission, Didier Deschamps devrait opter pour un 4-2-3-1. En l’absence du gardien numéro 1 Hugo Lloris, blessé au coude avec Tottenham, Steve Mandanda va certainement débuter dans les cages des Bleus. Devant le portier de l’OM, le sélectionneur français pourrait titulariser Benjamin Pavard et Lucas Hernandez dans les couloirs, ainsi que Raphaël Varane et Clément Lenglet en charnière centrale. Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté va vraisemblablement retrouver une place de titulaire, pour évoluer aux côtés de Corentin Tolisso.

Blaise Matuidi présent côté gauche ?

Concernant l’animation offensive, Didier Deschamps devrait encore une fois titulariser Kingsley Coman. L’ailier du Bayern Munich avait marqué de nombreux points lors du dernier rassemblement, avec trois buts inscrits en deux rencontres. Pour occuper l’autre aile, DD pourrait faire confiance à Blaise Matuidi. Le joueur de la Juventus a déjà, par le passé, occupé ce poste d’ailier gauche. Et avec les absences de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé par exemple, le sélectionneur des Bleus pourrait opter pour cette option. Enfin, Antoine Griezmman, sauf énorme surprise, devrait prendre place en numéro 10, derrière Olivier Giroud.

Dans les rangs islandais, Erik Hamrén, qui sera privé de Rúnarsson, Magnusson et de Gunnarsson, pourrait sortir un 4-4-2 classique. La cage serait gardée par Halldorsson. Devant lui, un quatuor composé de Hermannsson, R.Sigurdsson, Arnason et Skulason. L’entrejeu serait confié à Gudmundsson, Bjarnason, G.Sigurdsson et Sigurjonnsonn. Enfin, le duo Sigthorsson-Bodvarsson serait chargé d’animer l’attaque. Pour rappel, vous pourrez suivre la rencontre à partir de 20h45 sur le live commenté de notre site.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10