Dembélé refuse, Rakitic aussi ?

En Espagne, suite du dossier Neymar avec une nouvelle offre du Barça : 130 M€ + Rakitic + Todibo + le prêt d’Ousmane Dembélé, d’après Mundo Deportivo. Offre qui fait suite à celle refusée (125 M€ + Rakitic + prêt de Dembélé) par le Paris Saint-Germain, selon RMC, qui indique que le Barça est encore « loin du compte ». Le problème c’est que de toute façon, Ousmane Dembélé refuse d’aller à Paris, comme a affirmé son agent dans la presse hier. Et même si Thomas Tuchel en personne a tenté de le convaincre d’après Le Parisien, rien n’y fait. En ce qui concerne Ivan Rakitic, le doute est également permis.

Bataille Juve-Inter

On comprend mieux pourquoi quand on découvre la Une du journal italien Tuttosport aujourd’hui. Selon les informations du quotidien, le milieu de terrain croate du FC Barcelone est actuellement au cœur d’une bagarre Juventus-Inter. Et c’est peut-être pour cette raison que Rakitic a la tête ailleurs. Une chose est certaine, lui et Ousmane Dembélé peuvent faire capoter le transfert de Neymar et il ne reste plus que quatre petits jours pour finaliser le dossier de l’été.

Jorge pousse pour Bruno

Enfin, au Portugal, la pépite du Sporting Bruno Fernandes est actuellement dans le flou. Le journal portugais Record révèle que son agent Jorge Mendes se trouvera aujourd’hui à Monaco (ndlr : à l’occasion du tirage de la Ligue des Champions) pour espérer un transfert dans les dernières heures du mercato. Reste à savoir où puisque si plusieurs cadors européens sont intéressés, il n’y a rien de concret pour l’instant. Le quotidien cite le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Valence CF, la Juventus et le Paris Saint-Germain comme destinations potentielles.

