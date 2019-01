L’Atlético veut faire le ménage dans son effectif

En Espagne, l’Atlético pourrait vivre une fin de mercato agitée ! En effet, Alvaro Morata serait tout proche de faire son retour à Madrid et aurait même déjà signé son contrat selon une radio espagnole. Il pourrait débarquer chez les Colchoneros dès la semaine prochaine sous forme de prêt. Au rayon des départs, Lucas Hernandez avait enflammé le début de mercato madrilène, mais aujourd’hui le Bayern Munich ne semble plus vraiment déterminé à s’offrir le défenseur français. Quant à Gelson Martins, arrivé cet été libre de tout contrat, il a été placé sur la liste des transferts par les Colchoneros cet hiver. Monaco est très intéressé et serait même en pôle pour accueillir l’ancien du Sporting. Également arrivé durant le mercato estival, Nikola Kalinic serait lui aussi candidat à un départ cet hiver. L’AS Monaco serait une fois encore sur les rangs pour tenter de recruter l’international croate. Enfin, Diego Costa pourrait lui aussi être vendu ! L’attaquant ibérique aurait reçu des offres très alléchantes, en provenance de Chine. Il est vrai que le joueur de 30 ans n’est pas au mieux cette saison ,la faute à des pépins physiques à répétition. L’Atlético pourrait en tirer une très belle somme.

Nantes passe à l’attaque

Du côté du FC Nantes, Emiliano Sala a officiellement été transféré vers le club gallois de Cardiff. Les négociations duraient depuis de nombreuses semaines déjà, et les Canaris en ont profité pour réaliser une belle opération financière en cédant leur meilleur buteur pour environ 20M€. Nantes aurait déjà ciblé celui qui pourrait reprendre le flambeau. En effet, Waldemar Kita aurait choisi Valère Germain pour mener l’attaque nantaise. Cependant, le dossier s’annonce complexe d’un point de vue financier. À l’OM, Valère Germain perçoit actuellement 300 000 euros mensuel, des émoluments trop élevés pour les pensionnaires de la Beaujoire. Nantes s’est mis en quête d’un défenseur supplémentaire, Simon Falette de l’Eintracht Francfort serait ainsi ciblé par les Canaris.

Les officiels du week-end

Après Sala, un autre attaquant a officiellement quitté le FC Nantes. En effet, Santy Ngom a été prêté jusqu’en juin prochain à l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 2. Le SCO d’Angers a officialisé sa première recrue avec la venue de Pape Djibril Diaw. L’international sénégalais arrive en provenance du Korona Kielce en Pologne. Il a signé un contrat jusqu’en 2021 avec le SCO. Enfin, six départs ont été enregistré à Sochaux ! Tous arrivés cet été, Josema, Markus Pavic, Einar Galilea, Madger Gomes, Nando et Pylyp Budkivskyi, sont déjà repartis. C’est le club doubiste qui vient d’annoncer la nouvelle. Le défenseur Josema est annoncé à Cordoue en 2e division espagnol. Pavic et Galilea devraient rejoindre Istra en Croatie alors que Gomes et Nando sont bien partis pour rejoindre Extremadura (D2 espagnole). Enfin, Budkivskyi retourne au Shakhtar Donetsk, qui le prêtait déjà au FCSM.