En Italie, c’est l’Inter qui est le plus actif. Le club lombard a déjà enregistré une première recrue ce samedi en la personne de Cédric Soares, le latéral droit de Southampton. On parle d’un prêt payant d’1M€ avec une option d’achat de 11M€. Un autre défenseur de couloir pourrait lui quitter le club, mais du côté gauche. Dalbert pourrait en effet revenir en Ligue 1. Selon nos informations, il serait même la priorité de l’Olympique de Marseille qui aimerait apporter plus de concurrence sur ce poste. Toujours en défense, les Nerazzurri vont réussir à faire une jolie recrue en provenance de l’Atlético de Madrid. L’international uruguayen est libre en juin prochain et devrait s’engager avec l’Inter, pour un contrat de deux ans, plus une année en option. D’ailleurs il aurait déjà passé en secret sa visite médicale avec le club lombard.

Mais l’un des plus gros dossiers de l’hiver à Milan c’est la prolongation de contrat de Mauro Icardi. Alors que Wanda Nara son agent et épouse mettait la pression sur la direction du club ces derniers jours. Mais finalement les deux parties seraient très proches d’un accord, et Icardi devrait signer un contrat jusqu’en 2023 avec un salaire d’environ 7M€. Et puis il y a aussi le cas Ivan Perisic qui souhaiterait découvrir de nouveaux horizons. Plusieurs clubs seraient intéressés. Manchester United et l’Atlético de Madrid notamment, mais dernièrement c’est davantage Arsenal qui tiendrait la corde. Les Gunners ont fait du finaliste du dernier mondial leur objectif principal pour ce sprint final du mercato. Ils souhaiteraient le faire venir en prêt avec une option d’achat de 35 millions de Livres sterling, soit un peu plus de 40M€.

Tottenham se positionne sur le dossier Rabiot

Au PSG, le cas Rabiot connait un nouveau rebondissement puisqu’un nouveau prétendant a fait son apparition. En effet, les Spurs de Tottenham aimeraient attirer le milieu français dès cet hiver, dans l’optique de se renforcer dans le cœur du jeu. Alors qu’une signature cet été au Barça pourrait se compliquer après l’officialisation de Frenkie de Jong en Catalogne, Rabiot aurait donc la possibilité de partir en Premier League. D’après les médias anglais, Tottenham serait prêt à débourser jusqu’à 23M€ pour le faire venir. Une offre que les dirigeants du Paris-Saint-Germain auraient sûrement du mal à refuser.

Les officiels du week-end

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé l’arrivée de Josh Maja, attaquant anglais de 20 ans qui arrive de Sunderland. Il a signé un contrat de quatre ans et demi avec les Bordelais. Le prix de l’opération est d’environ 4 M€. De son côté l’AS Monaco a officialisé le prêt de Gelson Martins en provenance de l’Atlético. Ce dernier évoluera sous les couleurs monégasques jusqu’à la fin de saison. Enfin Sylvain Marveaux est lui parti retrouver du temps de jeu à Nancy. Il quitte Lorient et vient rejoindre les rangs de l’AS Nancy Lorraine jusqu’à la fin de la saison sous la forme d’un prêt.