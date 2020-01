Les infos du jour en France

À Paris, il va falloir oublier la piste menant à Chrtistian Eriksen. En effet, le Danois aurait privilégié l’offre reçue par l’Inter Milan plutôt que celle du PSG. Il estime avoir plus de chances de jouer un rôle majeur en Lombardie alors qu’il ne sera qu’un remplaçant de luxe à Paris. L’arrivée d’Eriksen à l’Inter est donc proche.

Le dossier Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid refait surface. Le directeur général du club espagnol est actuellement dans la capitale française, où il tente de boucler le transfert du Matador. Malgré les déclarations de Thomas Tuchel et de Leonardo sur leur souhait de conserver Cavani cet hiver, les Madrilènes ne baissent donc pas les bras. Affaire à suivre.

Notre focus du jour concerne l’Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas semble en pleine galère sur ce mercato. Depuis un mois, les noms se succèdent afin de rejoindre le Rhône mais pour le moment rien n’arrive. Pourtant les pistes ne manquent pas, notamment en attaque. Les dernières en date mènent à Krzysztof Piątek de l’AC Milan, Hee-Chan Hwang de Salzbourg, Eldor Shomurodov de Rostov ou encore Jonathan David de La Gantoise. Mais pour le moment rien de concret dans ces dossiers. Selon nos informations, l’OL a accéléré sur celui de Tino Kadewere du Havre. Mais les Normands vont être durs en affaire et réclameraient entre 10 et 12 millions d’euros pour le lâcher. En ce qui concerne Karl Toko-Ekambi, l’attaquant de Villarreal fait le pressing auprès de son club afin de partir. Pour le moment, Lyon n’a pas mis plus de 12 millions d’euros sur la table pour le recruter et le Sous-Marin Jaune réclame au moins 10 millions d’euros de plus.

Toujours dans le secteur offensif, les Gones suivent le grand espoir du PSV Eindhoven Cody Gakpo. Rennes et Newcastle sont également sur le coup, selon nos informations. Pour ce qui est de Jean-Mickael Seri, la direction lyonnaise a fait deux offres à Fulham de 11 puis 12 millions d’euros pour tenter d’arracher son milieu de terrain. Mais elles ont été refusées par le club anglais. Enfin,Steven Nzonzi a ouvert la porte à Lyon dans une interview. Le champion du monde 2018 prêté par la Roma à Galatasaray tente de partir de Turquie cet hiver mais aucune offre ne s’est présentée à lui pour le moment.

Dans le sens des départs, Lucas Tousart et Moussa Dembélé sont toujours fortement courtisés. Le président de l’OL ,Jean-Michel Aulas, ferme la porte à leurs départs. Ils devraient donc rester au moins jusqu’à la fin de la saison. Enfin, le célèbre agent Mino Raiola aurait proposé Kenny Tete, en manque de temps de jeu cette saison, à l’AS Roma. Un bon nombre de dossiers vont agiter la fin du mois de janvier à Lyon.

Les infos du jour à l’étranger

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Arthur Masuaku (26 ans) dispose d’un autre courtisan de choix. Selon nos informations, Naples a contacté l’entourage du latéral gauche de West Ham.

Prêté par le Real Madrid au Real Valladolid, Andriy Lunin devrait voir son prêt être cassé par la Casa Blanca. En manque de temps de jeu, le jeune gardien ukrainien pourrait être à nouveau prêté au Real Oviedo, évoluant en seconde division espagnole.

Les officiels du week-end

Asmir Begovic rejoint l’AC Milan pour occuper le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Le gardien bosnien de 32 ans a vu son prêt du côté de l’Agdam Qarabağ être cassé et signe avec la formation italienne en provenance de Bournemouth pour 6 mois. Pepe Reina (37 ans) a été prête par l’AC Milan à Aston Villa, pour un prêt de 6 mois sans option d’achat. Un autre départ à Milan, celui de Fabio Borini. L’attaquant italien a résilié son contrat avec le club lombard et s’est engagé 6 mois avec l’Hellas Vérone. Le Chievo Vérone s’est lui attaché les services de Hervin Ongenda. L’ancien Parisien s’est engagé avec le 10e de Serie B jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour deux saisons supplémentaires jusqu’en juin 2022. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Franck Passi rebondit en Ligue 2. Franck Passi s’est engagé à Niort, où il va tenter de sauver le club de la relégation. Nicolas Benezet quitte Guingamp pour rejoindre les Etats-Unis et les Colorado Rapids. Strasbourg a lui prêté Moataz Zemzemi (21 ans) au Club Africain, en Tunisie. Dans le même temps, le SCO Angers a cédé six mois son latéral droit Ibrahim Cissé au Paris FC. Un montant de 500 000 euros est évoqué. Enfin, l’ancien Parisien Mohamed Sissoko a décidé de mettre un terme à sa carrière. À 34 ans, il a annoncé la nouvelle hier soir dans l’émission Footissime de RMC Sport.