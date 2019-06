Les infos du jour en France

Du changement à venir du côté de Lyon. À l’OL, après les arrivées de Sylvinho et de Juninho, c’est désormais le contour de l’effectif pour la saison prochaine qui va lui aussi évolué. Bon nombre de cadres seraient sur le départ même si tous ne pourront pas partir. Déjà Ferland Mendy va prendre la direction du Real Madrid. Cependant, l’officialisation du transfert a été retardé suite à une demande de la Casa Blaca d’examens médicaux plus approfondis après la détection d’un problème à la hanche pour l’international français. Jérémy Morel lui va partir aussi étant en fin de contrat au 30 juin. Le champion du monde Nabil Fekir devrait lui aussi faire ses valises, un an après son transfert avorté à Liverpool. Jean-Michel Aulas va, dans un deuxième temps, devoir décider de la seconde grosse vente de l’été lyonnais, lui qui a assuré qu’il n’y aurait pas plus de deux bons de sortie en plus de Fekir. Tanguy Ndombélé, qui a une cote élevée sur le marché, Bertrand Traoré, qui intéresse fortement Everton, Maxwell Cornet, qui réclame plus de temps de jeu et Memphis Depay, qui aspire à signer dans un très grand club, seront en concurrence. Enfin, un dossier qui n’était pas prévu pourrait agiter le mercato lyonnais : celui d’Anthony Lopes. Alors que sa prolongation de contrat traine en longueur, un départ est désormais évoqué. Porto serait intéressé. Pour ce poste de gardien, l’arrivée de Ciprian Tatarusanu est d’ailleurs toute proche. Le Roumain devait arriver en qualité de numéro 2, mais un départ de Lopes pourrait changer la donne. En défense, le nom du Lillois Youssouf Koné est apparu, afin de remplacer Ferland Mendy. Enfin, au milieu de terrain, l’OL lorgnerait sur Thiago Mendes, de Lille, et Luiz Gustavo, qui en l’absence de Ligue des champions pour l’OM, pourrait être poussé vers la sortie par le club phocéen.

Le PSG propose un très salaire à De Ligt. Le Paris-Saint-Germain pourrait remporter la bataille pour faire signer le jeune défenseur de l’Ajax Amsterdam, grâce à une très belle proposition salariale, selon Sport. D’après le journal catalan, Paris aurait proposé au Néerlandais et à son agent Mino Raiola un contrat de 5 ans, jusqu’en juin 2024, assorti d’un salaire annuel net de 15 M€. Des émoluments supérieurs à ceux du capitaine Thiago Silva, qui émarge à 14 M€. Dans le même temps les Blaugranas lui aurait proposé un salaire annuel compris entre 5 et 7 M€.

En bref en France

Info FM : Dimanche dernier, Kevin Strootman confiait à la surprise générale que l’OM ne comptait pas sur lui la saison prochaine et qu’il devait trouver un nouveau club. Le message a visiblement été reçu 5 sur 5 par ses agents qui s’activent déjà pour lui trouver une porte de sortie. Mais selon nos informations, les premiers retours de ces formations venant de Premier League et de Serie A évoquent plus un prêt qu’un transfert sec, soit tout le contraire des souhaits initiaux du milieu marseillais.

Depuis ce matin, une rumeur annonce une possible reprise de contact entre le clan Rabiot et le PSG en vue d’une prolongation, suite au départ annoncé d’Antero Henrique. Mais RTL affirme que l’entourage du milieu de terrain dément catégoriquement toute reprise de contact avec le club de la capitale.

Selon les informations du média turc Takvim, l’Olympique de Marseille plancherait sérieusement sur le cas du défenseur central croate Domagoj Vida (30 ans). Le vice-champion du monde qui évolue à Besiktas plairait énormément au board olympien.

Monaco serait sur le coup pour enrôler l’attaquant du CSKA Moscou, Fedor Chalov. Agé de 21 ans, ce dernier a également tapé dans l’oeil d’Arsenal et du Séville FC. Auteur de 15 buts en 30 matches de championnat, Chalov est le meilleur buteur de la ligue russe.

Les choses se compliquent pour Keita Baldé (24 ans), arrivé à l’AS Monaco en 2017 contre un chèque d’environ 30 millions d’euros et désormais persona non grata sur le Rocher. En effet, selon L’Équipe, Leonardo Jardim ne compterait définitivement plus sur l’ancien de la Lazio, prêté à l’Inter Milan cette saison.

Yohann Pelé (36 ans) ne quittera pas l’Olympique de Marseille cet été. Bien que le club phocéen soit à la recherche d’un gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, l’ancien Sochalien, sous contrat jusqu’en 2020, n’envisage pas de partir. Le soleil, la mer, et un salaire conséquent. Tant d’arguments qui, selon La Provence, pousseraient le natif de Brou-sur-Chantereine à refuser d’envisager un départ, et ce, peu importe le challenge.

À la recherche d’un nouveau coach, le SM Caen a multiplié les pistes. Mais d’après Ouest-France, Rui Almeida serait l’heureux élu. Sous contrat jusqu’en 2020 à Troyes, le coach se rapprocherait.

Joueur du Red Star depuis l’été dernier, Nicolas Douchez va mettre un terme à sa carrière de joueur. C’est une information qu’a dévoilé Le Parisien aujourd’hui.

C’est officiel !

Le Torino lève l’option d’achat de Koffi Djidji. Le FC Nantes annonce que le Torino a levé l’option d’achat pour son défenseur Koffi Djidji. Ce dernier était prêté dans le Piémont cette saison.

Le Torino lève l'option d'achat pour Koffi Djidji.

Deux recrues à Laval. Le Stade Lavallois a annoncé les arrivées de deux joueurs ce vendredi. Le défenseur central, Xavier Tomas de 33 ans et le milieu de terrain âgé de 23 ans, Youssouf Ndiaye.

Les infos du jour à l’étranger

Eden Hazard pourrait coûter 150 M€. Le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid ne fait guère plus de doutes, la plupart des médias ayant indiqué un accord entre les differentes parties. Annoncé à 100 M€ plus des bonus, le transfert du milieu offensif belge de Chelsea (sous contrat jusqu’en juin 2020) au Real Madrid pourrait bien atteindre quasiment les 150 M€ puisque les bonus en question seraient conséquents et facilement atteignables.

En bref à l’étranger

Dans une interview accordée à Goal, Sébastien Corchia affirme que le club andalou l’invite à chercher une porte de sortie cet été. « Je suis dans une situation où Séville m’a dit que je pouvais chercher un nouveau club et que mon agent étudierait les opportunités. Sinon, mon contrat avec Séville dure encore deux ans. J’ai entendu parler de l’intérêt de clubs français, espagnols, italiens, anglais et d’autres pays. Mais honnêtement je n’y ai pas prêté attention. »

Matteo Darmian est sur le départ à Manchester United. Si des écuries italiennes le suivent, Valence aurait entamé les discussions avec le joueur selon le Daily Mail.

Paulo Fonseca se rapproche chaque minute un peu plus de l’AS Roma, selon Sky Sports. Le coach portugais du Shakhtar Donestk est attendu lundi dans la Ville éternelle.

Le Correio da Manhã assure dans son édition du jour que Ricardo Quaresma (35 ans) pourrait faire son retour au FC Porto. L’attaquant portugais, en fin de contrat à Besiktas en juin 2020, a déjà évolué deux fois chez les Dragões (2004-2008 puis 2013-2015).

C’est officiel !

Marino nouveau coach de Palerme. Palerme a annoncé ce vendredi la signature de Pasquale Marino jusqu’en juin 2021. Le coach italien officiait à Spezia cette saison.

Marino è il nuovo allenatore del Palermo

Everton annonce le départ de Williams. Ashley Williams quitte Everton, comme l’annoncent les Toffees sur leur site officiel. Les pensionnaires de Goodison Park ont également proposé une prolongation d’un an à Leighton Baines, devenu remplaçant avec l’avènement de Luca Digne cette saison.

Ashley Williams will leave the Club when his contract expires at the end of the month, while Leighton Baines has been offered a new one-year contract.

Giovanni Di Lorenzo rejoint le Napoli. Naples se renforce défensivement avec l’arrivée du latéral droit italien Giovanni Di Lorenzo. Le joueur de 25 ans évoluait à Empoli la saison dernière, avec qui il a disputé 37 matches de Serie A. Les Napolitains ont déboursé 9,5 millions pour s’attacher les services du natif de Castelnuovo di Garfagnana.

Benvenuto Giovanni Di Lorenzo !

Benvenuto Giovanni Di Lorenzo !

Daniel James à MU. C’était attendu, c’est officiel : Daniel James (19 ans) rejoint Manchester United. Le milieu offensif gallois de Swansea s’est engagé pour 5 ans, jusqu’en juin 2024. Le montant de l’opération est estimé à près de 20 M€.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course. — Manchester United (@ManUtd) 7 juin 2019

Michel Vorm quitte Tottenham. En fin de contrat avec les Spurs, Michel Vorm (35 ans) quitte officiellement le club londonien. Débarqué en provenance de Swansea en 2014, le portier néerlandais a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues avec Tottenham.

