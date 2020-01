Les infos en France

Auteurs d’une première partie de saison catastrophique, les Gones de l’OL se doivent de réagir et devraient être actifs en janvier. Malheureusement cela a mal commencé avec de nombreux refus de joueurs comme Julian Draxler, Adrien Rabiot, Hatem Ben Arfa, Étienne Capoue ou encore Thomas Lemar.

Lyon doit donc se tourner vers d’autres pistes et la dernière en date mène à l’attaquant de Villarreal, Karl Toko Ekambi. Des discussions auraient été entamées avec le joueur et le club. L’OL aime aussi le buteur du Havre, Tino Kadewere, mais sur ce dossier la concurrence est très forte. La cellule de recrutement lyonnaise garde aussi un œil sur l’attaquant de Rostov, Eldor Shomurodov, auteur de 10 buts en 19 matches cette saison en Russie.

Pour son milieu de terrain, Lyon est en train d’être recalé par Galatasaray pour Jean Michaël Seri. Malgré un faible temps de jeu en première partie de saison, les dirigeants ne veulent pas le laisser filer. Le joueur de Benfica, Gedson Fernandes, est aussi sur la short-list lyonnaise mais là aussi ça s’annonce compliqué, West Ham ayant pris de l’avance sur le dossier. Enfin, en défense, Ezequiel Garay de Valence mais aussi à Hassane Kamara du Stade de Reims sont courtisés.

Dans le sens des départs, le dossier le plus brûlant c’est celui de Moussa Dembélé. L’attaquant français est courtisé en Angleterre et plus précisément par Chelsea. L’ancien attaquant du Celtic aurait fait l’objet d’une offre de 40 M€ de la part des Blues. Somme refusée par l’OL qui ne souhaite absolument pas lâcher son buteur en cours de saison. Les dossiers Marcelo, en froid avec une partie des supporters, et Lucas Tousart, suivi très activement par le Hertha Berlin, pourraient agiter le mois de janvier de Lyon. Réponse donc dans les prochains jours.

Au Paris Saint-Germain, le dossier Edinson Cavani est toujours au premier plan. Selon les dernières informations, le directeur sportif du club, Leonardo aurait tranché sur ce cas : l’Uruguayen ne partira qu’en fin de saison et donc libre. Les Parisiens n’auraient en effet pas le temps de trouver un remplaçant du calibre de Cavani en janvier pour une deuxième partie de saison qui s’annonce très importante.

Isaac Lihadji ne signera pas son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’est retiré des négociations, et Andoni Zubizarreta l’a fait savoir au joueur. Les négociations difficiles avec son entourage et les exigences importantes de ce dernier ont ainsi poussé l’Olympique de Marseille à abandonner, le club considérant avoir déjà fait le nécessaire de son côté.

Le FC Nantes a peut-être trouvé son attaquant. En effet, les Canaris seraient sur le point de recruter l’avant-centre du Standard de Liège, Renaud Emond. Âgé de 28 ans, le Belge pourrait signer un contrat de deux ans et demi avec les Nantais qui ne débourseraient que 3M€ pour l’enrôler.

Les infos à l’étranger

À l’étranger, direction l’Angleterre avec le dossier Olivier Giroud. Le champion du monde 2018 ne désespère pas de quitter Chelsea cet hiver. Mais pour le moment, aucune offre concrète ne lui serait parvenue. L’attaquant des Bleus privilégierait un départ vers l’Inter Milan plutôt que de continuer en Premier League ou de revenir en Ligue 1.

Autre champion du monde à la une, Thomas Lemar. Le milieu offensif français est poussé vers la sortie cet hiver du côté de l’Atlético de Madrid. Plusieurs clubs seraient venus aux nouvelles, dont Tottenham. Les Spurs auraient même fait une offre aux Colchoneros. Il s’agirait d’un prêt payant de 6 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 60 millions d’euros pour l’été prochain. La balle est désormais dans le camp des Espagnols.

Le cas Adrien Rabiot est réglé. Le milieu de terrain a eu du mal pour ses débuts avec la Juventus mais cela va mieux désormais. L’ancien Parisien a mis fin à toutes les rumeurs sur un départ hier en zone mixte. « Oui, je resterai avec certitude à la Juventus. Il n’y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri. »

Les officiels du jour

Arda Turan est de retour au FC Barcelone. Le club turc d’Istanbul Basaksehir a cassé le prêt du milieu offensif qui évoluait au sein du club depuis deux ans. Il lui reste désormais six mois de contrat en Catalogne. Munas Dabbur quitte le FC Séville. L’attaquant israélien, placardisé en Andalousie, s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club allemand d’Hoffenheim. Danny Drinkwater débarque en prêt du côté d’Aston Villa en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain joué depuis le début de la saison à Burnley. En France, Brest a annoncé la signature pour deux ans et demi de l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, Sébastien Cibois. Il était libre depuis le mois de septembre.