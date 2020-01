Les infos du jour en France

Ça bouge de plus en plus du côté de l’OL. Ce matin France Football annonçait qu’un accord avait été trouvé entre Villarreal et Lyon pour l’attaquant de la formation espagnole Karl Toko Ekambi. Le média français parlait d’un transfert de 20 M€. Mais Jean-Michel Aulas en personne est venu rectifier cette information sur Twitter, évoquant toujours des discussions et donc pas d’accord. Celles-ci porteraient sur un prêt avec option d’achat. Dans le même temps, l’OL aurait aussi formulé une nouvelle offre au Havre pour Tino Kadewere, supérieure à la première proposition de 7M€. En défense, les Rhodaniens auraient contacté selon nos informations l’entourage du défenseur central de la Roma, Juan Jésus. Mais pour le faire venir, il faudra libérer une place d’extracommunautaire dans l’effectif. En parlant de départs, l’OL met toujours les barbelés autour de Lucas Tousart et de Moussa Dembélé, qui semblent bien parti pour finir la saison en Ligue 1. Amine Gouiri en revanche pourrait rejoindre Nîmes qui le veut ou Le Havre en tant que monnaie d’échange sur le dossier Kadewere. Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais est lui aussi venu aux nouvelles pour Prosper Mendy de Strømsgodset. (14 titularisations cette saison, 1 réalisation) ces derniers jours. Déjà pisté par l’OM, le latéral gauche du club norvégien pourrait donc atterrir cet hiver en Ligue 1. Pour l’instant, aucune des deux écuries françaises n’a encore fait d’offre pour Mendy. Enfin, deux jeunes pourraient être prêtés avant le 31 janvier : Ousseynou Ndiaye, qui intéresse Le Puy, et Boubacar Fofana, qui est proche de Bourg-en-Bresse.

Les infos du jour à l’étranger

Layvin Kurzawa est bel et bien dans le viseur des Gunners qui auraient accéléré sur ce dossier. Ils lui auraient même proposé un contrat de 5 ans. Mais le problème reste la transaction avec Paris. Arsenal espérait un geste du PSG pour le récupérer gratuitement, alors que de son côté la direction du club de la capitale aurait fixé le prix de son joueur entre 5 et 7 M€. Toujours en défense de nombreuses pistes sont évoquées pour Arsenal. Comme celles menant à John Stones de Manchester City. Mais les Citizens ne sont pas vendeurs. On parle aussi de Dayot Upamecano ou encore de Jérôme Boateng pour venir renforcer l’arrière-garde londonienne. La folle rumeur d’un échange entre Alexandre Lacazette et Thomas Lemar a aussi parcouru la presse espagnole en début de semaine. Enfin, l’attaquant du Bayer Leverkusen, Kevin Volland aurait aussi été supervisé. Dans le sens des départs, deux hommes pourraient plier bagage en ce mois de janvier. Il s’agit de Sead Kolasinac, suivi par la Roma et le Napoli, et de Mohamed Elneny, dans les petits papiers de l’AC Milan.

En Espagne, le Valence CF a décidé d’ouvrir la porte à un départ de Kévin Gameiro. C’est en tout cas ce qu’avance la Cadena Cope. D’après la radio ibérique, l’attaquant français (32 ans) est apprécié par son coach Albert Celades, mais il n’est que le numéro 3 dans la hiérarchie derrière Rodrigo et Maxi Gomez. Et surtout la politique du club serait de rajeunir l’effectif.

Les officiels du jour

Le défenseur néerlandais Terence Kongolo (25 ans) signe à Fulham. L’ancien Monégasque quitte Huddersfield pour un prêt de six mois au sein du club londonien. Il était prêté par la Sampdoria, Duvan Zapata est définitivement un joueur de l’Atalanta Bergame. Arrivé il y a un an en Principauté, Naldo a résilié son contrat avec l’AS Monaco. Débarqué au FC Nantes en 2017, Joris Kayembe quitte le club. Le milieu de terrain de 25 ans s’en va à Charleroi. Il est transféré définitivement au club belge. Le milieu turc Atalay Babacan (19 ans), international U20 formé au club, prolonge son contrat avec Galatasaray jusqu’en juin 2022. Mallik Wilks (21 ans), attaquant de Barnsley, terminera la saison en prêt du côté de Hull City. La cession est assortie d’une option d’achat.

- Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert.