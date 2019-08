Les infos du jour en France

Le club phocéen annonce la signature de l’attaquant argentin Darío Benedetto, qui nous vient tout droit de Boca Juniors. Après de multiples négociations, le buteur a signé 4 ans avec les Olympiens et portera le numéro 9. Par ailleurs, l’entraîneur du club André Villas-Boas a indiqué en conférence de presse qu’une ou deux recrues pourraient encore débarquer à Marseille. Ces derniers jours, on parlait de Juan Miranda (19 ans), un jeune arrière gauche du FC Barcelone. Le nom de Ryan Sésségnon est également sorti du lot, alors que les Cottagers en demanderaient 20 M€. L’OM pourrait cependant attendre la fin du mercato anglais jeudi soir afin de s’attaquer véritablement au dossier du grand espoir anglais de Fulham. Cependant, Tottenham aurait une certaine longueur d’avance dans cette affaire.

Dans le sens des départs, Villas-Boas craint justement les derniers jours du marché en Premier League. Les riches clubs d’Outre Manche pourraient casser leur tirelire à la dernière minute sur le champion du monde Florian Thauvin, sur Morgan Sanson ou encore sur Hiroki Sakai. La direction phocéenne aimerait en revanche qu’un club fasse une proposition pour le milieu de terrain Kevin Strootman, toujours sur le marché des transferts. Enfin, l’OM va devoir peut-être régler encore une fois le cas Kostas Mitroglou. Le Grec pourrait voir son prêt au Galatasaray être cassé, auquel cas il faudra trouver une nouvelle destination pour l’ancien attaquant de Benfica.

Quelques lignes concernant deux joueurs libres qui ont quitté la Ligue 1. Mario Balotelli serait actuellement en discussion avec le club brésilien de Flamengo. Un accord financier pourrait bientôt être trouvé et l’attaquant pourrait devenir le premier Italien à jouer au Brésil. Quant à Hatem Ben Arfa, il devrait rester en Europe. Libre depuis la fin de son contrat au Stade Rennais, le milieu offensif français est en contact avancé avec la Sampdoria de Gènes, où un contrat de 3 ans est évoqué.

Le FC Barcelone cherche toujours à se débarrasser du Brésilien Philippe Coutinho. Les Blaugrana auraient entamé des discussions avec Arsenal en marge du match de préparation entre les deux équipes concernant l’ailier gauche de 27 ans. Les Londoniens sont persuadés de pouvoir le relancer en Premier League.

Le Real Madrid de son côté se rapproche encore un peu plus de Donny van de Beek. Alors qu’un accord avec le joueur aurait été trouvé, les Merengues sont désormais tout proches de trouver un terrain d’entente avec l’Ajax Amsterdam. Les discussions sont sur le point d’aboutir pour un transfert estimé entre 55 et 60 M€. Manchester City est également tout proche d’un accord. Les Skyblues sont prêts à s’entendre avec la Juventus Turin pour l’arrivée de João Cancelo. Les Citizens payeraient la somme de 30 M€ et incluraient Danilo dans l’opération. Le Brésilien serait même déjà d’accord avec la Vieille Dame.

Le milieu de terrain Radja Nainggolan de l’Inter Milan part en prêt pour une saison à Cagliari. Avec l’arrivée d’Antonio Conte, le club lombard voulait se séparer de l’entre-jeu belge. Le joueur de 31 ans a donc trouvé son point de chute au Casteddu. En Angleterre, Harry Maguire rejoint Manchester United où il s’y est engagé pour six saisons. Le défenseur central quitte les rangs de Leicester pour s’engager avec les Red Devils pour un montant record de 93M€. À Manchester City, le défenseur américain Erik Palmer-Brown (22 ans) part de nouveau en prêt, et cette fois-ci c’est vers l’Autriche au FK Austria Vienne qu’il pose ses bagages pour une saison. Après six années de bons et loyaux services, Liverpool confirme le départ du portier belge Simon Mignolet qui rejoint le Club Bruges. Celui-ci est remplacé par l’Espagnol Adrián (32 ans), qui évoluait à West Ham. Enfin, l’attaquant de l’ESTAC Bryan Mbeumo va découvrir le Championship anglais la saison prochaine. Brentford annonce l’arrivée du jeune joueur de 19 ans, précisant qu’il s’agit d’un contrat de longue durée mais n’a pas dévoilé les détails exacts de la transaction.

We have an important announcement to make... Welcome, @HarryMaguire93#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

