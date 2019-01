Les infos du jour en France

Adrien Rabiot et son agent inquiètent le Barça, le Bayern se positionne. Sport assure dans ses colonnes ce matin que le FC Barcelone s’inquiète de la posture du milieu de terrain du Paris SG et de son représentant, Véronique Rabiot. Cette dernière négocierait avec plusieurs clubs européens dans l’espoir de faire grimper le salaire de son fils à Barcelone. Selon le quotidien catalan, cette manoeuvre n’aurait aucune chance d’aboutir puisque le club catalan n’aurait pas l’intention d’augmenter la proposition salariale faite à Adrien Rabiot la semaine dernière. Alors qu’il semblait promis au FC Barcelone, Adrien Rabiot pourrait voir la Bavière. En effet, d’après RMC Sport, le Bayern Munich aurait contacté le PSG pour le milieu de terrain. Une information pas totalement démentie par le directeur sportif du Bayern. « Vous savez comment se porte le marché des transferts. Nous devons garder les yeux et les oreilles ouverts, il n’y a plus rien à dire à ce sujet. Rabiot est un joueur intéressant », a expliqué Hasan Salihamidzic à Bild.

Monaco piste Morata et Kalinic. Annoncé avec insistance du côté du FC Séville, Alvaro Morata devrait bien quitter Chelsea pour retrouver la Liga. Mais d’après la BBC, l’agent de l’Espagnol tient aussi un accord avec l’Atlético Madrid tandis que la Cope annonce de son côté que Monaco a transmis une offre à l’agent. Les Asémistes ont déjà enregistré les arrivées de Naldo et de Vainqueur et attendent toujours Cesc Fabregas et Fodé Ballo-Touré. Mais on se rappelle aussi que les décideurs du club de la Principauté se cherchent aussi un avant-centre... Ce dernier pourrait aussi être Niko Kalinic (Atlético Madrid), selon France Football.

En bref en France

Présent en conférence de presse ce jeudi matin, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a confirmé le départ de Fodé Ballo-Touré (22 ans) à Monaco. Le technicien des Dogues a précisé que le jeune défenseur passait sa visite médicale actuellement en Principauté.

Selon les informations de Gazeta Sporturilor, les Canaris creusent la piste menant à George Tucudean (27 ans), auteur de 13 réalisations en 19 apparitions en Liga 1 cette saison. Selon le quotidien sportif roumain, les Nantais auraient contacté le CFR Cluj pour son attaquant international roumain (9 sélections, 3 buts), un temps annoncé sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais.

Paul-Georges Ntep, qui joue très peu du côté de Wolfsbourg, devrait faire son retour en Ligue 1 dans les toutes prochaines heures selon L’Équipe. Caen et Guingamp sont dans la course au prêt de l’attaquant international camerounais de 26 ans.

Info FM : d’après nos informations, Mohamed Ali Gueddar (20 ans, attaquant), Ryad Hachem (milieu 20 ans), Mehdi Boudjemaa (défenseur ou milieu, 20 ans) et Matthias Phaeton (attaquant, 19 ans), tous sous contrat amateur (sauf Boudjemaa qui est sous contrat stagiaire), sont courtisés en France (Lorient, Caen, Strasbourg, Saint-Etienne, Lens et Reims) et à l’étranger (en Espagne, en Allemagne et en Angleterre avec Leicester et Stoke), et pensent à changer d’air. Ali Gueddar a même déjà refusé une offre de contrat professionnel de Guingamp et a décidé d’entamer un bras de fer si ses demandes ne sont pas honorées, puisqu’il a tout simplement séché la reprise de l’entrainement avec la réserve.

Info FM : selon nos informations, Kayserispor, 13e de Süper Lig, s’intéresse à Wilfried Ebane (26 ans). Le latéral gauche gabonais est, en parallèle, en discussions avec son club du FC Lorient pour une prolongation.

Info FM : Sambou Sissoko (19 ans), défenseur de Tours (National 1), attire les regards. Selon nos informations, l’international U20 tricolore (3 sélections) possède de sérieuses touches en Belgique, où des écuries de haut de tableau apprécient son profil.

C’est officiel en France

Ousseynou Ndiaye prolonge à l’OL. Les Gones viennent d’annoncer via un communiqué la prolongation du milieu offensif Ousseynou Ndiaye (20 ans) jusqu’en 2023. « L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation du contrat d’Ousseynou Ndiaye pour trois saisons supplémentaires. Ousseynou Ndiaye a été formé au club sénégalais Dakar Sacré Cœur partenaire de l’Olympique Lyonnais. Arrivé à l’OL, en juillet 2017, Ousseynou a alors signé un premier contrat professionnel d’une durée de 3 ans qu’il prolonge aujourd’hui jusqu’au 30 juin 2023. »

Yusuf Sari quitte Clermont et retourne à l’OM.

Le @ClermontFoot et Yusuf Sari ont trouvé un accord pour mettre un terme au prêt de l'@OM_Officiel. Le milieu offensif est de retour dans son club formateur pour cette deuxième partie de saison. Le CF63 souhaite une bonne continuation à Yusuf pour la suite de sa carrière pic.twitter.com/iQjw5ZYbws — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) 10 janvier 2019

Antoine Kombouaré nouvel entraineur de Dijon !

(OFFICIEL) Antoine #Kombouaré est le nouvel entraîneur du @DFCO_Officiel ! Le technicien français s'est engagé jusqu'à la fin de saison. Il sera sur le banc pour la réception du @MontpellierHSC Le communiqué officiel https://t.co/G2HP0uiBn5#TeamDFCO @Ligue1Conforama pic.twitter.com/2TLDkfNjl0 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 10 janvier 2019

Malcolm Edjouma prêté au Red Star.

[ OFFICIEL]

Le @RedStarFC officialise l'arrivée en prêt avec option d'achat de Malcolm #Edjouma en provenance du @FCLorient ! Le milieu de terrain de 22 ans vient de s'engager avec l'Étoile Rouge ! Il portera le numéro #Mercato https://t.co/U2mK7H1uwv pic.twitter.com/lcyvsocGdE — Red Star FC (@RedStarFC) 10 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus lance les hostilités. La Juve a longtemps été annoncée parmi les équipes intéressées par le milieu du PSG, Adrien Rabiot, mais aujourd’hui la Vieille Dame semble s’être rabattue sur un autre joueur de l’entrejeu qui sera libre en juin prochain ! Il s’agit d’Aaron Ramsey ! Et un accord aurait été trouvé entre le joueur d’Arsenal et le champion d’Italie. Il va passer sa visite médicale ce dimanche, et l’officialisation devrait se faire la semaine suivante.

La Juve s’intéresserait aussi à Chrisitan Kouamé du Genoa ! Si l’attaquant ivoirien plaît déjà beaucoup au Napoli, la Vieille Dame serait elle aussi venue aux informations. Le défenseur du Genoa, Cristian Romero, intéresse aussi fortement la Juve ! Cette dernière serait favorite pour arracher le jeune joueur argentin de 20 ans. Mais ce n’est pas tout, les dirigeants bianconeri avanceraient également dans le dossier Francisco Trincão. Ils pourraient même faire une offre de 15M€ pour la pépite portugaise qui évolue à Braga !

Federico Chiesa de la Fiorentina serait lui l’une des priorités de la Juve ! Mais il faudra sûrement sortir un gros chèque pour s’offrir le jeune attaquant italien. La Fio en demanderait au moins 60M€. Au milieu aussi la Juventus veut recruter de jeunes joueurs talentueux et c’est sur Sandro Tonali qu’elle aurait jeté son dévolu. Et pour le joueur de Brescia, on parle d’environ 25M€.

Les pépites de l’Ajax font saliver les plus grands. L’Ajax est devenu une véritable place forte du mercato avec de nombreux jeunes joueurs qui ont beaucoup de valeur marchande. Il y a bien sûr Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong dont tout le monde parle ! Les deux jeunes joueurs ont récemment déclaré qu’ils allaient rester dans le club néerlandais cet hiver... Et s’ils intéressent notamment le PSG, un autre joueur a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. C’est Donny Van de Beek ! Le milieu de terrain de l’Ajax aurait l’avantage d’avoir un prix plus abordable que son compère de Jong. On parle ici de 20M€ pour le faire venir en janvier.

David Neres pourrait lui partir en direction de la Chine ! Le Guangzhou Evergrande serait prêt à faire une offre de 30M€, mais l’Ajax en demanderait tout de même 10 millions de plus ! Kasper Dolberg lui ferait partie de la short list du Barça qui souhaite se renforcer en attaque par des jeunes talents ! André Onana, le portier du club néerlandais, intéresse lui aussi beaucoup les Catalans. Max Wöber, défenseur central, est lui tout proche d’atterrir au Séville FC. Les deux clubs seraient tombés d’accord autour d’un transfert à 14M€, il ne manquerait qu’un accord du joueur !

En bref à l’étranger

Tottenham prospecte pour dénicher le successeur de Mousa Dembele sur le départ. Selon les informations de Sky Sports, les Spurs auraient jeté leur dévolu sur le milieu australien d’Hoffenheim Florian Grillitsch (23 ans). Ce dernier posséderait une clause libératoire estimée à plus de 18 millions d’euros.

D’après les informations du Daily Mail, Manchester United compte prêter Joel Pereira. Le gardien âgé de 22 ans va prendre la direction de Reading.

Selon les informations de Sky Sports, l’attaquant japonais de Leicester Shinji Okazaki (32 ans) suscite l’intérêt de plusieurs clubs évoluant en Premier League. Le buteur nippon n’a été titularisé qu’à une seule reprise depuis le début de saison avec les Foxes.

Alors que l’attaquant autrichien des Hammers, Marko Arnautovic, s’est vu offrir un contrat en Chine, contre une indemnité de transfert évaluée à 39 M€, le club de Londres n’a rien voulu entendre. Il n’en fallait pas moins pour faire bondir le frère et agent du joueur, venu réclamer le départ de l’international autrichien aux 77 sélections. « West Ham l’a acheté pour rien, environ 22 M€, avec pour objectif de se maintenir en Premier League la saison passée. Il a rempli sa mission. Aujourd’hui, ils peuvent toucher quasiment le double. Il veut partir là-bas, et relever ce nouveau challenge. C’est son voeu le plus cher », avait-il lancé à talkSPORT. West Ham lui a répondu dans un communiqué concis : « En réponse aux déclarations du frère et agent de Marko Arnautovic, de cet après-midi, le Club a publié le présent communiqué : Marko Arnautovic dispose d’un contrat et nous attendons de lui qu’il l’honore. Il n’est pas à vendre. » Le message est clair.

In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following : pic.twitter.com/6A2p3glFhg — West Ham United (@WestHamUtd) 10 janvier 2019

En situation d’échec à Valence, l’attaquant belge avait fini par faire perdre patience à son coach. Aujourd’hui, le directeur général du FC Valence vient d’annoncer que le club ché négociait le départ de l’ancien Marseillais.

Info FM : selon nos informations, Andrei Tircoveanu, milieu de 21 ans du Dinamo Bucarest, va s’engager pour 4 ans et demi en faveur de Viitorul. Le joueur représenté par Michael Klukowski passe même la visite médicale actuellement.

C’est officiel à l’étranger

Ibai Gomez retourne à l’Athletic.

Seleznov à Malaga.

Marvin Zeegelaar prêté à l’Udinese.

Alessandro Tripaldelli prêté à Crotone.

Emre Tasdemir rejoint Galatasaray.

Emre Taşdemir Galatasaray'da ! pic.twitter.com/V0B4qxkzA0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 10 janvier 2019

Diabaté prêté à Sivasspor.

#lcfc attacker @F_Diabate27 has joined Turkish side Sivasspor on loan until the end of the season. Good luck, Fouss — Leicester City (@LCFC) 10 janvier 2019

Peter Luccin dans le staff du FC Dallas.

FC Dallas head coach @LGonzalezFCD has promoted former @FCDallasYouth Academy coaches Peter Luccin and Mikey Varas, as well as current FC Dallas goalkeeping coach Drew Keeshan as his staff. : https://t.co/GA8LsJ6cvI pic.twitter.com/s8qtli9ep0 — FC Dallas (@FCDallas) 9 janvier 2019

Aleksandar Prijovic rejoint Al-Ittihad.