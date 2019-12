Les infos du jour en France

En manque de temps de jeu, Edinson Cavani pourrait quitter le PSG et rejoindre la Liga, plus précisément l’Atlético de Madrid. El Matador serait même déjà d’accord sur les termes d’un futur contrat de 3 ans. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient accepter de lui ouvrir la porte quasi gratuitement cet hiver, pour services rendus. Dans le sens des arrivées, selon nos informations, Leonardo posséderait un accord avec l’agent du milieu de terrain de l’AC Milan, Lucas Paqueta. Le club parisien préparerait une offre de 30 M€ pour l’enrôler, lui qui veut quitter la Lombardie cet hiver.

À l’OM, Valère Germain pourrait plier bagage durant ce mercato hivernal et l’attaquant rémois Boulaye Dia pourrait venir le remplacer. Ce dernier a été le bourreau des Olympiens au Vélodrome en début de saison.

À l’Olympique Lyonnais, la piste Olivier Giroud est de retour pour renforcer l’attaque rhodanienne amputée par les longues absences de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde. L’OL devra cependant batailler avec l’Inter Milan ou encore les Girondins de Bordeaux pour s’offrir l’international français.

Les infos du jour à l’étranger

On passe à notre focus du jour avec la Juventus. Dans le sens des départs, on retrouve Adrien Rabiot. L’ancien parisien, arrivé libre l’été dernier, a du mal à s’imposer sous les ordres de Maurizio Sarri et aurait déjà des envies de départs. Selon nos informations, plusieurs cylindrées européennes ont déjà fait savoir leur vif intérêt. Arsenal notamment aimerait bien obtenir son prêt. Emre Can est lui aussi sur le départ. Son nom est cité dans un possible échange avec Leandro Paredes au PSG. Un autre échange pourrait être dans les tuyaux entre Paris et la Juve. En plus d’Emre Can, Mattia De Sciglio pourrait débarquer chez les Rouges et Bleus. Thomas Meunier ferait le sens inverse. Le défenseur belge est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. En attaque, le départ de Mario Mandžukić semble quasiment acté. L’international croate de 33 ans est sur le point de s’engager avec le club qatari d’Al-Duhail.

Pour renforcer son milieu de terrain, les noms de Sandro Tonali et Kai Havertz circulent à la Juventus. Pour le prodige italien de Brescia, le club de la Vieille Dame pourrait proposer près de 50 millions d’euros pour parvenir à ses fins et ainsi couper l’herbe sous les pieds de la concurrence. Quant au jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, il bénéficie d’une énorme cote sur le marché des transferts et les dirigeants du club allemand réclament 100 millions d’euros pour le céder. Les Bianconeri prospectent également du côté du TFC. En effet, la Juventus lorgnerait Mathieu Goncalves.

Les officiels du jour

Le défenseur norvégien Ruben Gabrielsen s’est engagé avec le TFC. Il évoluait jusqu’ici au Molde FK. Augsbourg a prêté son attaquant autrichien Michael Gregoritsch à Schalke 04 jusqu’à la fin de saison. Keisuke Honda quitte déjà le Vitesse Arnhem. L’international japonais était arrivé aux Pays-Bas en novembre dernier. L’Espanyol Barcelone a annoncé le licenciement de l’entraîneur Pablo Machin, deux mois seulement après son arrivée à la tête du club. Dernier en Liga, il n’a pas réussi à relever les Péricos.