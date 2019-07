Les infos du jour en France

En ce moment, le joueur qui attise le plus les convoitises, c’est bien entendu Nicolas Pépé, le Lillois. D’après son président Gérard Lopez, quatre grands clubs ont fait des offres satisfaisantes, dont le Napoli. « Ils ont satisfaisaient notre demande de 80 M€. Maintenant ce sera au joueur de décider où il veut aller »", a-t-il affirmé. Il y aurait bel et bien un accord entre les deux clubs comme l’affirmait ce vendredi la presse italienne. D’ailleurs, Naples a un atout supplémentaire dans sa poche, il s’agit de l’Algérien Adam Ounas, qui pourrait remplacer Pépé dans le onze des Dogues. Gérard Lopez n’a pas contredit les rumeurs d’un intérêt concernant le récent champion d’Afrique, il a même précisé qu’il s’agissait de « deux opérations distinctes », et que le joueur était bien connu du club depuis ses débuts à Bordeaux.

Les infos du jour à l’étranger

Outre Pépé, le Napoli a misé sur un autre jeune joueur avec Eljif Elmas qui appartenait au Fenerbahçe. On parle d’un transfert de 16 millions d’euros (hors bonus) pour ce milieu de 19 ans. Le club d’Aurelio De Laurentiis, en outre, ne lâche pas le dossier James Rodriguez, même si c’est l’Atlético qui aurait les faveurs du meneur colombien du Real Madrid.

Toujours en Italie, la Juve aussi est active sur ce marché des transferts. Après avoir enregistré de nombreuses arrivées, c’est maintenant plutôt du côté des départs que la Vieille Dame fait parler d’elle. Deux clubs souhaiteraient acheter Moïse Kean, d’abord Arsenal. Les Gunners seraient prêts à mettre le prix demandé par les Turinois, à savoir 35 M€. Même si les Bianconeri souhaiteraient ajouter une clause de rachat à 40 M€, pas vraiment du goût des Londoniens. Barcelone serait également venu aux renseignements. Les Blaugranas auraient dans l’idée de l’acheter avant de le prêter dans la foulée au FC Séville. Ensuite, Tottenham serait en discussion avec la Juventus afin de recruter Paulo Dybala, lui qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Turin. Mais l’Argentin serait lui très intéressé par un autre challenge, celui du PSG. Autre joueur annoncé sur le départ, et pourquoi pas à Paris également. Il s’agit de Blaise Matuidi. Vu sa côte élevée, en particulier en France, la Juventus a revu ses exigences à la hausse pour l’international français. Même si pour ce dernier, l’arrivée d’Idrissa Gueye devrait bloquer la possibilité d’un retour pour Matuidi dans la capitale française.

Les officiels du jour

Le Real Madrid a signé la jeune pépite du Real Saragosse, Alberto Soro. Le transfert prendra effet en 2020. En attendant, le milieu de terrain sera prêté à son club formateur qui évoluera en deuxième division. L’Inter Milan annonce la résiliation de la dernière année de contrat du Brésilien João Miranda (34 ans). Le défenseur passé par Sochaux poursuivra sa carrière en Chine, au Jiangsu Suning. Daniele De Rossi, libre depuis la fin de contrat à l’AS Roma, débarque à Boca Juniors. Le milieu de terrain de 36 ans a passé sa visite médicale avec succès, et a ensuite signé un contrat avec le club argentin dont la durée n’a pas été dévoilée. Dean Henderson prolonge à Manchester United et retourne à Sheffield United, où il est de nouveau prêté. Le club promu en Premier League a également annoncé l’arrivée de Ben Osborn (24 ans). Le milieu de terrain évoluait la saison passée à Nottingham Forest. Manchester City prête le milieu de terrain vénézuélien de 22 ans Yangel Herrera à Grenade qui évolue en Liga. En France, le milieu de terrain bosnien Haris Duljevic (25 ans) devrait prendre la direction de Nîmes. Il a été libéré par le Dynamo Dresde. Formé au PSG, Cawdy Williams a signé son premier contrat professionnel à Strasbourg pour une durée de deux saisons. Laurent Abergel débarque au FC Lorient. Le défenseur formé à l’Olympique de Marseille s’est engagé pour 4 ans avec les Merlus.

¡Ya está en La Boca ! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

