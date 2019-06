Les infos du jour en France

Les départs à venir du côté de l’OL . Un accord aurait été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et Tottenham à hauteur de 72 millions d’euros concernant le transfert de Tanguy Ndombele, selon Skysports. Le milieu de terrain de 22 ans devrait s’engager pour cinq ans avec les Spurs. Le club de l’AC Milan serait venu aux renseignements pour le Lyonnais Nabil Fekir. Cependant pour faire venir le milieu offensif de 25 ans, il faudrait dépenser entre 35 et 40M€. Le Telegraph affirme que Manchester United va faire une offre au clan Rayan Cherki. Après avoir rencontré les parents du jeune attaquant Lyonnais de 15 ans, les Red Devils comptent passer la seconde dans ce dossier. De son côté, le club rhodanien met tout en oeuvre pour lui faire signer un premier contrat professionnel, sous peine de le voir plier bagage.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Ibrahim Karamoko, milieu de terrain de 17 ans évoluant au Chievo, est convoité par les plus grosses écuries européennes. La Juventus, l’Inter et le Bayern seraient sur le coup.

Désiré par le club de la capitale depuis l’hiver dernier, le milieu défensif brésilien du Napoli, Allan, ne serait plus une cible selon le journal napolitain Il Mattino. Le quotidien local écrit que le départ d’Antero Henrique et la nomination de Leonardo au poste de directeur sportif ont considérablement freiné les négociations.

Selon SportBild, le PSG étudierait la piste du prometteur portier de Schalke 04, Alexander Nübel, âgé de 22 ans. Le club parisien est en concurrence avec le RB Leipzig, le Bayern Munich, Chelsea, Tottenham et l’Atlético de Madrid.

Alors que Rennes a levé l’option d’achat de 15 millions d’euros concernant Mbaye Niang il y a quelques semaines, l’international sénégalais pourrait déjà quitter la Bretagne. En effet, selon les informations de L’Équipe, les dirigeants rennais et le joueur ont reçu une offre en provenance de Chine. Le Stade Rennais pourrait toucher 25 millions d’euros pour ce transfert.

Selon les informations des médias mexicains, l’OM, l’AS Monaco et l’OGC Nice s’attaquent au milieu de terrain offensif des Rayados de Monterrey, Rodolfo Pizarro (25 ans).

Le grand défenseur de Toulouse, Christopher Jullien, va quitter la Ville Rose dans les prochains jours puisqu’il va s’engager avec le Celtic Glasgow, selon L’Équipe. Le TFC devrait récupérer plus de 8 M€ dans l’opération.

C’est officiel en France !

Nice annonce Kephren Thuram. En fin de contrat à l’AS Monaco, le milieu de terrain de 18 ans a choisi de passer professionnel à l’OGC Nice.

Accord entre l'@ogcnice et Khephren Thuram. Le milieu de terrain arrive en provenance de Monaco. Il signera son contrat professionnel et rejoindra l’effectif de Patrick Vieira lors de la reprise le 1er juillet. Plus d'informations : https://t.co/nGSRl1ZIp7#IssaNissa pic.twitter.com/WMyDuSTDNH — OGC Nice (@ogcnice) 26 juin 2019

Terence Baya signe à Troyes. Le latéral gauche de 21 ans quitte Avranches et s’est engagé pour trois saisons avec l’ESTAC.

(OFFICIEL) Terence Baya (latéral gauche, 21 ans, 1m81, ex-Avranches) s'engage avec l'#ESTAC pour les 3 prochaines saisons (juin 2022). Bienvenue à Troyes !

https://t.co/quKyITl46O pic.twitter.com/b2dGgUOEno — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 26 juin 2019

Le SM Caen s’offre Arnold Isako. Après Anthony Gonçalves, le Stade Malherbe de Caen officialise sa deuxième recrue de l’été pour un contrat de deux ans. Le latéral de 27 ans arrive libre de tout contrat en provenance du Mumbai FC en Inde.

Anthony Limbombe prêté au Standard de Liège. Après seulement une saison au FC Nantes, l’ailier gauche de 24 ans est prêté au club belge avec option d’achat.

Les infos à l’étranger

Le grand coup de la Juve. La Vieille Dame serait proche de réaliser plusieurs gros transferts, notamment celui de l’international Français Paul Pogba. Même si le Real Madrid semblait avoir un temps d’avance, le retour du milieu central de 26 ans à la Juventus semble de plus en plus d’actualité. De plus, son agent Mino Raiola travaille déjà avec la Vieille Dame pour un autre transfert, celui du jeune défenseur Matthijs de Ligt. Un accord entre la Juve et le joueur de 19 ans aurait été trouvé autour d’un salaire de 12 millions d’euros par an. Reste maintenant à convaincre l’Ajax Amsterdam.

Libre de tout contrat, Adrien Rabiot est également tout proche de signer avec les Bianconeri cet été. Le milieu devrait toucher une jolie prime à la signature de 10M€, et s’engagera pour cinq ans avec le club turinois avec un salaire d’environ 7M€.

La Juventus serait aussi très chaude sur Federico Chiesa de la Fiorentina. Cependant, il faudra sûrement sortir le carnet de chèques pour convaincre la Viola de lâcher son jeune attaquant de 21 ans, déterminée à le conserver dans ses rangs.

Gabriel, défenseur de 21 ans du LOSC, est notamment courtisé par le club d’Andrea Agnelli. Une offre de 25M€ aurait même été faite aux Dogues, mais celle-ci aurait été rejetée. À voir jusqu’où la Juve pourrait monter dans les enchères.

Gianluigi Buffon pourrait également faire son retour à la Juventus ! Des contacts avancés seraient déjà établis, où un contrat d’un an serait notamment évoqué.

En conséquence, Mattia Perin devrait quitter le club turinois, mais le portier aurait déjà des pistes à l’AS Roma et au Séville FC.

João Cancelo serait lui aussi sur le départ. Manchester City souhaiterait casser sa tirelire pour s’offrir le latéral droit de la Juve. Le club italien en demanderait au moins 50M€.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Samir Nasri a reçu une offre d’un club de Ligue 1 et de l’Olympiakos. Mais il pourrait filer vers le Moyen-Orient, au Shabab Al-Ahli Dubai FC, où un contrat de 4 millions d’euros net par an l’attend. Le joueur formé à l’OM réfléchit actuellement à son avenir...

Info FM : Promis au FC Porto, Bruma devrait finalement s’engager avec le PSV Eindhoven pour cinq ans. L’ailier portugais du RB Leipzig devrait rapporter 15 M€ au club allemand.

Devant la complexité du dossier Pogba, le Real Madrid a fait du milieu de l’Ajax Donny van de Beek leur alternative en cas d’échec dans le dossier menant à l’international tricolore de Manchester United rapporte Marca.

Le Bayern Munich a fait de Leroy Sané sa priorité estivale. Mais face aux atermoiements du joueur de Manchester City, Sport Bild indique que c’est vers Ousmane Dembélé que le club bavarois pourrait se tourner. Une opération qui s’annonce compliquée, puisque le champion du monde 2018 a été déclaré intransférable par le Barça il y a peu.

Manchester United est en passe de boucler la deuxième recrue de son mercato estival après Daniel James. Il s’agit d’Aaron Wan-Bissaka, l’arrière droit de Crystal Palace, âgé de 21 ans. Selon les informations de la BBC, un accord a été trouvé avec les Eagles autour d’une indemnité de transfert d’au moins 55 M€. De plus, selon Sky Sports, l’Anglais a prévu de passer sa visite médicale ce jeudi.

C’est officiel à l’étranger !

André Gomes quitte le Barça pour Everton. Le FC Barcelone et le club anglais ont conclu un accord de 25 millions d’euros (plus des variables) concernant le transfert du milieu international portugais.

| We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona. Welcome back, André !https://t.co/haJbk2vDVE — Everton (@Everton) 25 juin 2019

Brighton annonce l’arrivée de Leandro Trossard. Le club anglais signe l’ailier gauche belge de 24 ans, qui évoluait à Genk.

You’ve waited a while, so here you go… Leandro Trossard is a Brighton & Hove Albion player ! Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC — Brighton & Hove Albion(@OfficialBHAFC) 26 juin 2019

Sergio Tejero rejoint Eibar. Le latéral droit du Real Madrid, prêté à Albacete la saison dernière, rejoint Eibar. L’Espagnol de 22 ans a signé un contrat de 5 ans avec le club basque.

OFICIAL Álvaro Tejero, nuevo jugador del Eibar hasta 2024. Se incorpora al club armero desde el @realmadrid tras haber jugado esta última campaña en el @AlbaceteBPSAD Ongi etorri @alvarotejero2 ! ¡Bienvenido ! https://t.co/VRVi7JgzXd#Tejero2024 pic.twitter.com/15fzzZ5fQt — SD Eibar (@SDEibar) 26 juin 2019

Jasper Cillessen signe à Valence. Les Chés officialise l’arrivée du gardien de 30 ans, en provenance de Barcelone. Le Néerlandais a signé un contrat de quatre ans.

Tenemos nuevo en Valencia... Y se siente como en casa ...de pies a cabeza #amuntvalencia pic.twitter.com/304y2rbzXX — Valencia CF (@valenciacf) 25 juin 2019

Igor Julio Dos Santos arrive à la SPAL. Le défenseur central brésilien du Red Bull Salzbourg s’engage pour quatre saisons avec l’équipe italienne.

Il difensore brasiliano Igor Julio Dos Santos arriva alla #SPAL a titolo definitivo

Scopri di più https://t.co/FLzIXejTDZ#ForzaSpal pic.twitter.com/2bNEJh8DQv — SPAL (@spalferrara) 26 juin 2019

Marcel Franke file à Hanovre. Deux ans après son arrivée, Marcel Franke quitte Norwich City. Le défenseur allemand de 26 ans, qui avait été prêté au Dynamo Dresden ou encore au SV Darmstadt 98, s’engage avec Hanovre.

Marcel Franke has left City to join Hannover 96 for an undisclosed fee. #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 26 juin 2019

Xaver Schlager signe à Wolfsbourg. Le milieu de terrain quitte Salzbourg pour rejoindre le VfL Wolfsbourg, sous contrat jusqu’en juin 2023.

Verstärkung für das Mittelfeld : Xaver #Schlager wechselt aus Salzburg zu den Wölfen. ➡ https://t.co/vzmtVGZ06O pic.twitter.com/g07UG4TGqz — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 26 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10