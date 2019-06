Les infos du jour en France

L’OL identifie ses priorités. Avec le départ de Ferland Mendy et celui programmé de Tanguy Ndombélé, l’OL est à la recherche de remplaçants pour redynamiser son effectif. En défense, le latéral gauche de Wolverhampton, Ruben Vinagre (20 ans) est suivi de près par le club rhodanien. Des discussions auraient même démarré au sujet d’un prêt avec option d’achat selon le média portugais O Jogo.

Au milieu, l’Olympique Lyonnais s’intéresserait au Madrilène Dani Ceballos et pourrait également piquer la cible du club phocéen, Olivier Ntcham, le milieu de terrain français du Celtic Glasgow. En effet, la présence de son ami Moussa Dembélé à Lyon ainsi que le fait de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine représenteraient un réel atout majeur pour les Rhodaniens.

Guingamp fixe le prix de Marcus Thuram. Malgré sa relégation en Ligue 2, l’En Avant Guingamp se montre très gourmand vis-à-vis de son attaquant Marcus Thuram (21 ans), qui est notamment courtisé par l’OM. Le club réclame 20 M€ aux clubs qui souhaitent racheter la dernière année de son contrat, selon La Provence.

Accord verbal entre Lisandru Tramoni et le PSG ! L’international français U16, Lisandru Tramoni, est considéré comme un grand espoir du football hexagonal et pourrait bien être la première recrue estivale du PSG. Si le joueur et Paris sont tombés d’accord verbalement dans les grandes lignes, il reste désormais à négocier avec l’AC Ajaccio qui n’acceptera de libérer son joyau que contre un joli chèque.

En bref en France

Malgré les performances satisfaisantes de Lorenzo Insigne, le technicien Aurelio De Laurentiis souhaiterait faire partir son joueur napolitain. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Italien aurait demander à obtenir une prolongation en faisant passer son salaire annuel de 4,5 M€ à 6,5 M€. Chose que De Laurentiis refuserait d’accepter. Cette situation pousserait donc l’agent du joueur, Mino Raiola, à tenter un transfert vers le PSG, d’autant plus que l’ailier gauche plaît à Thomas Tuchel.

Un an après avoir quitté le FC Metz, l’attaquant Nolan Roux pourrait en faire de même avec Guingamp. Selon La Dépêche, le joueur de 31 ans devrait en effet s’engager avec le Toulouse FC, où un accord aurait été trouvé.

Selon le média belge HLN, Leicester City espère toujours secrètement conserver Youri Tielemans (22 ans), où il était prêté ces six derniers mois par l’AS Monaco. Manchester United et Tottenham seraient également sur les rangs.

C’est officiel en France !

Antero Henrique part du PSG. Le club parisien vient de communiquer la nouvelle. Le directeur sportif portugais sera resté deux ans dans la capitale française. Il devrait être remplacé par Leonardo très prochainement. « Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le dirigeant portugais occupait le poste de Directeur sportif depuis le 2 juin 2017 », écrit le communiqué.

Diaby quitte le PSG. Le Bayer Leverkusen a officialisé ce vendredi l’arrivée de Moussa Diaby (19 ans) en provenance du PSG. Le jeune ailier gauche français a paraphé un contrat de cinq ans avec le club allemand. Le transfert va rapporter 15 millions d’euros au Paris SG hors bonus. Diaby portera le numéro 19 la saison prochaine.

Batlles 2 ans à Troyes. Laurent Batlles quitte le poste d’entraîneur de la réserve de l’AS Saint-Étienne pour prendre les rênes de l’équipe première de Troyes. L’ancien milieu de terrain s’est engagé pour deux ans, jusqu’en juin 2021.

[OFFICIEL] Laurent Batlles est le nouvel entraîneur de l’#ESTAC pour les deux prochaines saisons (juin 2021). Bienvenue à Troyes !

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus Turin passe à l’offensive. Un accord aurait été trouvé entre Chelsea et la Juve pour le coach italien, Maurizio Sarri, dont l’officialisation ne devrait pas tarder. Ce dernier aurait déjà la main sur le mercato ce qui engendrait des pistes turinoises de plus en plus concrètes.

Concernant l’entrejeu, le club de la Vieille Dame aurait contacté Adrien Rabiot en fin de contrat au PSG.

De plus, le directeur sportif Fabio Paratici s’est aussi rendu à Lyon afin de prendre la température pour Tanguy Ndombélé et se serait aussi envolé pour Manchester, afin de faire part de son intérêt pour le milieu Français Paul Pogba.

La priorité se trouve notamment en défense où l’appel du pied de Cristiano Ronaldo dimanche soir dernier à Matthijs de Ligt n’est pas passé inaperçu. Le défenseur néerlandais n’a toujours pas choisi sa destination et la Juve fait partie des prétendants et le fait savoir.

Toujours dans l’arrière garde, les Bianconeri seraient aussi sur le point d’accueillir le Turc Merih Demiral, évoluant actuellement dans le club italien de l’US Sassuolo.

Marquinhos, Marcelo ou encore la jeune pépite Hamza Rafia seraient également dans la short-list de la Juve. Le club de la Vieille Dame pourrait aussi négocier des échanges avec l’Inter Milan et la Roma, notamment entre Mauro Icardi, que Sarri voudrait, et Paulo Dybala ou bien entre Gonzalo Higuain, qui sera de retour de son prêt à Chelsea, et Kostas Manolas.

En bref à l’étranger

Info FM : Gabriel Obertan va quitter le club turc de Erzurum BB. Libéré par son club, l’ancien joueur de Manchester United dispose de plusieurs offres de bons clubs turcs tels que Trabzonspor, Kayserispor et surtout İstanbul Başakşehir.

Le milieu madrilène Marcos Llorente (24 ans) n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. Selon la Cadena COPE, l’Atlético de Madrid négocie activement avec les Merengues pour le milieu de terrain espagnol.

C’est officiel à l’étranger !

Le Real Madrid recrute Takefusa Kubo. C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Le Real Madrid a annoncé l’arrivée Takefusa Kubo sur son site officiel. Le Japonais de 18 ans évoluera avec le Castilla la saison prochaine, laissant pour compte l’intérêt que suscitait le PSG et le Barça pour le joueur...

Fornals s’engage à West Ham. C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Pablo Fornals rejoint West Ham. Le milieu espagnol quitte Villarreal pour un montant avoisinant les 27 M€ et signe pour 5 ans avec une année supplémentaire en option chez les Hammers.

Juanmi file au Betis ! Ce vendredi, la Real Sociedad a annoncé avoir trouvé un accord avec le Betis Séville pour le transfert de Juanmi Jiménez. L’attaquant quitte donc la Real Sociedad pour rejoindre une formation du Betis très ambitieuse, où le joueur s’est engagé jusqu’en 2024.

Un ticket Maldini-Boban à Milan. Pour succéder à Leonardo, parti retrouver son poste de directeur sportif au Paris SG, l’AC Milan a décidé de parier sur deux anciens de la maison : Paolo Maldini et Zvonimir Boban, recrutés respectivement en tant que directeur général et directeur sportif du club.

Diego Maradona quitte les Dorados. Nommé entraîneur des Dorados de Sinaloa (2e division mexicaine) en septembre 2018, Diego Armando Maradona a quitté ses fonctions cette nuit. Les raisons du départ de l’Argentin seraient en partie liées à sa santé puisque Maradona doit se faire opérer du genou et de l’épaule.

Makelele n’est plus coach d’Eupen. Le club d’Eupen vient d’annoncer le départ de son entraîneur Claude Makelele. L’ancien milieu de terrain international tricolore devient « ambassadeur pour les projets sociaux ».

