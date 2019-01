Les infos du jour en France

Le PSG courtise Paredes et Weigl. D’après la presse italienne, le Paris-Saint-Germain aurait fait une offre de 35M€ au Zenith Saint-Pétersbourg pour enrôler Leandro Paredes. Une piste qui, pourtant, n’était pas annoncée parmi les plus chaudes sachant que l’Argentin est courtisé par Chelsea également. Pour l’instant, le club russe en demanderait plutôt 45M€. Dans le même temps, un autre dossier pourrait avancer : celui de Julian Weigl du Borussia Dortmund. Le club allemand aurait décidé de lui offrir un bon de sortie, mais seulement si le Paris-Saint-Germain accepte de sortir 25 M€.

Info FM : ça brûle pour Emiliano Sala à Cardiff. Selon nos informations, il restait d’ultimes détails à régler jeudi soir pour un transfert d’environ 20 millions d’euros. Pour rappel, 50% du montant du transfert ira dans les poches des Girondins de Bordeaux. L’Argentin tient un accord avec le club gallois où il va, sauf retournement de situation, parapher un contrat de trois ans et demi. Ce vendredi, il s’est rendu à Cardiff pour passer la visite médicale avec l’autorisation des Canaris. Son coach Vahid Halilhodzic est quant à lui furieux du futur départ de son attaquant vedette.

En bref en France

Info FM : en manque de temps de jeu à Leicester, le milieu de terrain portugais Adrien Silva aimerait bien aller voir ailleurs cet hiver. Le père et représentant du milieu portugais, Manuel Silva, s’est entretenu au micro de Foot Mercato et a dévoilé que le joueur avait reçu une proposition de prêt d’un club de Ligue 1.

Arrivé l’été dernier alors qu’il avait signé pour deux ans, Loïc Kouagba quitte déjà Béziers et la Ligue 2 après un accord commun avec le club. C’est Midi Libre qui dévoile cette information. On ne sait pas encore où va rebondir le défenseur de 24 ans.

D’après les dernières informations de Sky Sports, le Shanghai SIPG voudrait recruter le capitaine marseillais Dimitri Payet. La formation chinoise se serait tournée vers le joueur français après l’échec du transfert de Marko Arnautovic en provenance de West Ham. Cependant, il faudra convaincre le principal concerné et la direction olympienne.

Les infos du jour à l’étranger

Le suppléant de Luis Suarez identifié par le Barça. Depuis le début du mercato, le FC Barcelone est sur tous les fronts. Après deux signatures au poste de défenseur central avec Jeison Murillo et Jean-Clair Todibo, les Blaugranas continuent d’essayer par tous les moyens de renforcer leur effectif et plus précisément leur milieu de terrain et leur attaque. Le dossier Frenkie de Jong aurait pris du plomb dans l’aile, puisqu’il pourrait signer au PSG dans quelques jours. Le Barça y croit encore et ne veut pas lâcher l’éponge malgré tout. Le Barça se cherche toujours un remplaçant capable de faire souffler Luis Suarez. Plusieurs noms ont filtré, notamment celui du champion du monde Olivier Giroud. Toutefois, l’agent du buteur des Blues a expliqué à Foot Mercato que pour le moment, il n’avait eu aucun contact avec le club catalan. Autre piste souvent évoquée à Barcelone, celle d’un autre joueur de Chelsea, Alvaro Morata. L’ancien Madrilène serait toujours dans la short-list pour renforcer l’attaque du Barça. Chelsea pourrait demander un gros chèque en échange du buteur espagnol car le club londonien avait dépensé 65M€ pour le faire venir. D’autres noms comme Fernando Llorente ou encore Cristhian Stuani ont également été évoqués. Aux dernières nouvelles, c’est le dossier Carlos Vela qui serait le plus avancé. En effet, selon la presse catalane, il y aurait même un accord avec l’attaquant du Los Angeles FC. Celui-ci reposerait sur un prêt de six mois avec possibilité d’inclure une option d’achat en fonction des performances du Mexicain. Cependant, les dirigeants du FC Barcelone négocieraient en parallèle avec un prestigieux attaquant dont le nom n’a pas encore filtré pour l’instant. Ce joueur aurait des difficultés dans son équipe actuelle et serait la cible prioritaire.

Malcom entre la Chine et l’Angleterre. Pour se renforcer, le champion d’Espagne pourrait avoir besoin de liquidités et donc de dégraisser son effectif. Malcom serait l’un des plus concernés. Les dirigeants songeraient de plus en plus à vendre le jeune brésilien. L’ancien Bordelais a fait l’objet d’une première proposition du Gangzhou à hauteur de 50M€, refusée par les Blaugranas. Le club chinois serait prêt à revenir à la charge mais Tottenham serait également en pleine négociation pour faire venir Malcom. La transaction devrait être un prêt avec une obligation d’achat à la fin de la saison.

En bref à l’étranger

Le Real Madrid continue d’avancer pour son mercato hivernal. Après Brahim Diaz, c’est le jeune Éder Militão du FC Porto qui serait courtisé par les Merengues. En effet, il serait tout proche de s’engager avec les Madrilènes et de débarquer dans la capitale espagnole au mois de juin. Mais pour cela, le Real devra payer la clause du Brésilien qui s’élève à 50M€.

Selon Sky Sports, l’AC Milan aurait trouvé un accord avec Krzysztof Piatek et n’aurait plus qu’à négocier directement avec le Genoa. Il pourrait toucher 2 M€ par saison et s’engager pour cinq ans avec le club milanais. Ce vendredi à Gênes, une réunion est prévue pour que les deux clubs se mettent d’accord. Le transfert serait estimé aux alentours de 45 M€. En cas d’échec dans les négociations, Michy Batshuayi resterait le plan B du club lombard, lui qui est toujours en stand-by avec l’AS Monaco.

Callum Hudson-Odoi (18 ans) ne souhaite pas prolonger avec Chelsea. Le Bayern Munich est le club le plus intéressé et persiste. Chelsea a lancé une offensive d’envergure pour conserver son joyau. Selon le Daily Mail, les Blues auraient proposé à leur jeune ailier gauche de doubler son salaire (50 000 € par semaine). Des émoluments qui pourraient même atteindre plus de 70 000 euros si le joueur atteint certains objectifs.

Libre de tout contrat et alors qu’il s’entraîne actuellement avec Manchester United, Giuseppe Rossi ne signera pas à Tottenham. C’est Mauricio Pochettino qui l’a affirmé en conférence de presse.

En attendant la prolongation de Mauro Icardi, l’Inter a trouvé un accord avec Milan Skriniar (23 ans) d’après SportMediaset. Le défenseur slovaque a prolongé jusqu’en 2023 et va voir son salaire passer de 2,5 M€ annuel à 3,5 M€ à l’année.

Prêté cette saison au Sporting, l’aventure de Stefano Sturaro au Portugal tourne au vinaigre. Le milieu de terrain n’a pas vraiment joué et va revenir à la Juventus pour mieux en repartir. Le joueur de 25 ans a donné son feu vert pour être prêté au Genoa pour la deuxième partie de saison d’après Sky Sport Italia.

C’est officiel en France

Cristian Battocchio est de retour au Stade Brestois. Le milieu de terrain italo-argentin de 26 ans a signé en faveur du club breton jusqu’en 2022.

Batto revient à la maison ! #mercato

C’est avec un grand plaisir que le Stade Brestois 29 est en mesure d’annoncer la signature de Cristian Battocchio pour deux ans et demi.

Bienvenido de nuevo Batto ! https://t.co/G8T3waxHkq pic.twitter.com/unLzXdic1c — Stade Brestois 29 (@SB29) 18 janvier 2019

Godson Kyeremeh passe pro avec le Stade Malherbe de Caen.

Jules Koundé (20 ans) prolonge à Bordeaux jusqu’en juin 2023.

C'est officiel, @jkeey4 a prolongé son contrat ! Il est désormais bordelais jusqu'en juin 2023 ! #Kounde2023

https://t.co/hDXprbwW4E pic.twitter.com/hnhIDJwk6x — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 18 janvier 2019

C’est officiel à l’étranger

Leicester a officialisé ce vendredi matin la prolongation de contrat de Marc Albrighton (29 ans).

#lcfc is delighted to confirm that winger Marc Albrighton has signed a new contract to keep him at King Power Stadium until June 2022 ! #MarcSigns — Leicester City (@LCFC) 18 janvier 2019

Yohan Benalouane (31 ans) rejoint Nottingham Forest et quitte Leicester City.

Defender @YohanBenalouane has joined Championship side Nottingham Forest on a permanent deal. All the best, Yohan ! — Leicester City (@LCFC) 18 janvier 2019

Oumar Niasse a rejoint Everton en provenance du Lokomotiv Moscou sous forme de prêt.

#CardiffCity is delighted to announce the loan signing of Oumar Niasse from @Everton, subject to international clearance and @premierleague approval. https://t.co/79qm5yEsBy#CityAsOne pic.twitter.com/qyPeRpv2Nz — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 18 janvier 2019

Le défenseur de Wacker Innsbruck, Albert Vallci (23 ans), s’est engagé en faveur du RB Salzbourg jusqu’en 2022.

OFFIZIELL : Albert #Vallci (23, Defensivallrounder) wechselt von @wackerinnsbruck zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Servus in Salzburg, Albert ! #inundauthttps://t.co/Dh0znj7UFN — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 18 janvier 2019

Le milieu de terrain Ivan Marcone (Cruz Azul) s’est engagé en faveur de Boca Juniors.

Le milieu de terrain colombien de 22 ans, Campuzano (Atlético Nacional) rejoint Boca Juniors.