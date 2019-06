Les infos du jour en France

Ça chauffe pour Matthijs de Ligt au PSG ! Selon plusieurs informations concordantes venues d’Italie, le PSG aurait pris un fort avantage dans le dossier De Ligt. Le club de la capitale pourrait même boucler l’affaire dans les prochaines heures. L’agent du joueur, Mino Raiola, doit même se rendre à Paris aujourd’hui et demain indique Sky Italia. RMC Sport a confirmé de son coté la présence de l’agent italo-néerlandais dans la capitale française. Quant à la Gazzetta Dello Sport, elle assure qu’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 10 M€ nets par saison plus des bonus (le Barça proposerait 7 M€ + bonus) a été offert au capitaine de l’Ajax.

Timothy Weah au LOSC ça brûle ! Toujours dans l’actu parisienne, le jeune international américain prêté au Celtic Glasgow par le PSG en deuxième partie de saison, ne va pas s’éterniser dans la capitale. Un transfert vers le LOSC serait sur le point d’aboutir où Paris récupérerait environ 10 M€ dans l’opération.

En bref en France

Info FM : Lucien Agoumé (17 ans) est l’un des jeunes joueurs les plus suivis en France. Le milieu de terrain du FC Sochaux était pourchassé par de nombreux clubs de Ligue 1, mais aussi par des écuries étrangères prestigieuses. Selon nos informations, Lucien Agoumé est tombé d’accord avec l’Inter Milan autour d’un contrat de 3 ans. Dans l’opération, Sochaux récoltera 4,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus. Un montant qu’ont aussi évoqué nos confrères de Sky Italia.

Info FM : Comme annoncé il y a plusieurs jours sur notre site, Adrien Monfray (Orléans) va rejoindre Grenoble pour trois saisons. Le joueur est attendu demain après-midi dans l’Isère pour parapher son contrat.

Info FM : Relégué sur le banc par Ilan Meslier à Lorient, Danijel Petkovic pourrait rebondir du côté de Clermont. Arrivé en Bretagne il y a de cela deux saisons, l’international monténégrin (17 sélections), qui a disputé 47 matches avec les Merlus en L2, pourrait être un renfort de choix pour le club auvergnat.

L’OM souhaite recruter un défenseur central cet été. Deux noms se dégagent dans les travées de l’Orange Vélodrome rapporte La Provence. Il s’agirait de l’ancien défenseur du Stade Rennais aujourd’hui au Séville FC, Joris Gnagnon et du roc défensif du Nîmes Olympique, Anthony Briançon.

A la recherche d’un latéral gauche en remplacement de Ferland Mendy en partance pour le Real Madrid, Le Progrès a listé quelques cibles potentielles pour l’Olympique Lyonnais. Mis à part Stanley N’Soki (21 ans, Paris SG), le club rhodanien suivrait également Renan Lodi (21 ans, Athlético Paranaense), Diego Palacios (20 ans, Willem II), Romain Perraud (21 ans, OGC Nice) ou encore Lucas Digne (25 ans, Everton).

Une nouvelle fois interrogé sur son avenir en zone mixte après Belgique-Ecosse, le défenseur parisien Thomas Meunier a répété une fois encore qu’il souhaitait rester au PSG. « Je peux me répéter encore une fois : l’ambition est de rester à Paris. S’ils me veulent tant mieux, on sera main dans la main. Et s’ils ne me veulent pas, on essayera de trouver une solution. »

Kylian Mbappé fait l’objet des rumeurs les plus folles, notamment venant d’Espagne. S’il a paru agacer en zone mixte après Andorre-France, il s’est aussi fendu d’un tweet, pour répondre à un compte anglais qui listait ses exigences pour rester au Paris SG la saison prochaine. « Désolé, mais vous en avez oublié une : Kylian Mbappé veut jouer gardien de but », a-t-il posté, avec des émojis de circonstance et la mention « fake news ». Les vacances de Kylian Mbappé promettent d’être longues.

C’est officiel en France !

Andy Delort reste à Montpellier. Prêté cette saison par le Toulouse FC à Montpellier, Andy Delort (27 ans) s’est montré réaliste avec 14 buts et 7 passes décisives en 36 rencontres de Ligue 1. C’est donc tout naturellement que le club héraultais voulait le conserver, et c’est désormais chose faite puisqu’un accord a été trouvé entre les deux formations.

Alex Marchadier signe à Orléans. L’US Orléans (Ligue 2) officialise l’arrivée du jeune défenseur central, Alex Marchadier (20 ans). Formé à l’OM, il a évolué cette saison du côté de Moulins Yzeure en National 2 avec 30 matchs à son actif et un but à son compteur. Il s’est ainsi engagé pour trois saisons avec l’USO.

Tony Mauricio est un joueur du RC Lens. Le Racing Club de Lens vient d’enregistrer sa cinquième recrue avec le Français Tony Mauricio. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain de Valenciennes a décidé de changer d’air et s’est engagé pour quatre ans avec le club nordiste.

Garland Gbelle de retour à Cholet. Après une année blanche au Paris FC, le milieu de terrain de 26 ans est de retour à Cholet. Il s’est engagé pour deux saisons avec son ancien club.

Les infos du jour à l’étranger

En Allemagne, le Bayern Munich accélère sa révolution. Après les départs de cadres tels que Franck Ribéry, Arjen Robben et Rafinha, la direction bavaroise pourrait pousser un autre historique vers la sortie. Il s’agit du défenseur central Jérôme Boateng. « Je lui recommanderais de quitter le club. Parce que je pense qu’il a besoin d’un nouveau défi. Il agit comme un corps étranger ! », a déclaré le président du club, Uli Hoeneß. Mais de son côté, l’Allemand de 30 ans ne veut pas "s’enfuir" et compte bien rester à Munich... Le club bavarois n’a également pas décidé de conserver le milieu offensif James Rodriguez, issu d’un prêt par le Real Madrid.

Le Bayern fait donc place à la jeunesse et a déjà commencé avec les signatures de Lucas Hernandez (23 ans), Benjamin Pavard (23 ans) et le prometteur Jann-Fiete Arp (19 ans) en provenance d’Hambourg. Par ailleurs, les Bavarois ne comptent pas s’arrêter sur l’autoroute de la jeunesse et vont encore s’activer sur ce marché des transferts. Toutefois, le club allemand ne dépensera pas plus de 80M€ comme l’a affirmé récemment Uli Hoeneß. Ce dernier a également avoué un intérêt important du Bayern sur l’attaquant de Manchester City, Leroy Sané. Le club aurait même fait une offre de 80 millions pour le joueur, mais celle-ci aurait été jugée insuffisante par les Sky Blues. Par la suite, cette information a été démentie par le club allemand.

Toujours en attaque, le nom de Timo Werner, actuellement à Leipzig, revient avec insistance chez le champion de Bundesliga. Mais aux dernières nouvelles, le Bayern penserait plutôt à attendre un an avant de le faire venir, car le joueur serait libre de tout contrat en 2020. De plus, le milieu de l’Atlético de Madrid, Rodri, est annoncé sur le départ, ce qui porte intérêt au club bavarois. Cependant, la clause du joueur pourrait être un frein puisqu’elle s’élève à 70M€. Manchester City serait donc le grand favori sur ce dossier. Le Bayern suit également de près le jeune Kai Havertz (20 ans), malgré que le Bayer Leverkuzen s’oppose à son départ cet été. L’attaquant de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, est également toujours dans les petits papiers bavarois, de même pour Nicolas Pépé, même si Liverpool semble plus armé pour faire signer l’attaquant Lillois.

Première offre de l’Atletico de Madrid pour João Félix. Le Benfica entend bien récupérer 120 M€ pour sa pépite João Félix. Si Manchester City est prêt à les mettre sur la table, le club anglais n’a pas les faveurs du joueur qui souhaite rejoindre l’Atletico de Madrid. Intéressés par l’international portugais, les Colchoneros ont dégainé une première offre de 60 M€ + 20 M€ de bonus, ce qui n’est pas suffisant pour l’instant pour faire fléchir le SLB.

En bref à l’étranger

Jorge Mendes, l’agent emblématique de Cristiano Ronaldo a pris les choses en main pour James Rodriguez, rapporte Sky Sport. Carlo Ancelotti, souhaite ardemment tenter d’obtenir le prêt du joueur colombien, tandis que le Real Madrid aimerait un transfert sec à hauteur de 42 M€.

Après Andorre-France, Antoine Griezmann a lâché une petite phrase qui fait déjà les gros titres de l’autre côté des Pyrénées. « Il faut avoir un peu de patience [...]. Je ne sais pas si je continuerai à jouer en Espagne. Dans deux semaines, on saura peut-être. Ce que je veux, c’est jouer au football, m’amuser », a-t-il déclaré en zone mixte.

Alors qu’il a clairement lancé un appel du pied au Real Madrid, Christian Eriksen n’aurait pas les faveurs du club espagnol. Dès lors, le milieu international danois songerait à prêter oreille à la proposition de prolongation des Spurs, rapporte la presse anglaise.

De plus, Tottenham n’a pas tiré un trait sur Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est même l’une des priorités de Mauricio Pochettino. Il aurait réclamé son transfert auprès de son président Daniel Levy, selon les informations du Guardian. Les Spurs évaluent l’international français, âgé de 22 ans, à 50 M€ quand l’OL en espère au moins 75 M€. Pour Ndombele, il faudra toutefois composer avec une rude concurrence puisque le Real Madrid, le PSG et Manchester City sont annoncés sur ses traces.

Le FC Barcelone va devoir faire le ménage et vendre des joueurs avant le 30 juin prochain s’il veut être actif pendant le mercato estival. En effet, on évoque une masse salariale très voire même trop élevée, pouvant mettre en danger l’équilibre financier du club. Les joueurs André Gomes, Denis Suarez, Rafinha ou encore Jasper Cillessen sont de sérieux candidats à un départ.

C’est officiel à l’étranger !

Swansea confirme Daniel James à Manchester United. L’accord avait été annoncé la semaine passée, le transfert est désormais officiel : Daniel James rejoint Manchester United. Swansea a confirmé le départ de son milieu offensif gallois pour un montant estimé de 18 M€ chez les Red Devils.

Ola Aina reste à Turin. Prêté au Torino par Chelsea cette saison, le défenseur nigérien de 22 ans va rester en Italie. Le club turinois a effectivement levé l’option d’achat dont il bénéficiait.

Alexander Isak arrive à la Real Sociedad. L’attaquant international suédois en provenance du Borussia Dortmund, s’est engagé jusqu’en juin 2024 dans le club basque.

Sergio Leon rejoint Levante. L’attaquant espagnol de 30 ans quitte le Betis Seville où il était condamné à un rôle de remplaçant. Il tentera désormais de se relancer du côté de Levante, où Il vient de signer un contrat de trois ans.

