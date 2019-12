Les infos du jour en France

À Lille, Boubakary Soumaré est suivi de près. Et selon nos informations, deux clubs, Wolverhampton et Naples, auraient proposé pas moins de 50 M€ au LOSC afin d’acheter le milieu de terrain. Les Anglais auraient même proposé de le prêter une demi-saison à Lille avant de le voir débarquer l’été prochain. Mais pour le moment, les Nordistes ont dit non.

À Nîmes, grosse information aujourd’hui ! Les Crocos seraient entrés en contact avec Emmanuel Adebayor (35 ans), afin de tenter de lui faire signer un contrat de six mois. Libre depuis la fin de son bail en Turquie, à Kayserispor, le Togolais se serait montré intéressé à l’idée de retrouver la Ligue 1.

Les infos du jour à l’étranger

Focus du jour sur le Bayern Munich. Les Bavarois sont loin d’être souverains cette saison en Bundesliga, eux qui sont actuellement à quatre points du leader RB Leipzig. Ils va donc falloir modifier certaines choses cet hiver pour décrocher un nouveau titre de champion. Les Munichois pourraient dans un premier temps lever l’option d’achat de Philippe Coutinho, étincelant depuis quelque temps. En tout cas, le Brésilien se sent bien en Bavière. Rappelons que l’option d’achat est fixée à 120 M€.

C’est surtout en attaque que le Bayern compte se renforcer. Il serait donc sur la piste de la nouvelle pépite norvégienne de Salzbourg, Erling Braut Håland. Lucas Ocampos, de Séville, serait aussi sur la short-list munichoise après ses très bonnes prestations en Andalousie. Mais le dossier le plus brûlant c’est bien sûr celui de Leroy Sané. Le joueur de Manchester City voudrait rejoindre le Bayern et ce dès cet hiver et malgré sa grave blessure du début de saison. Son prix serait de 150 M€.

En défense, la presse allemande indique que João Cancelo, coéquipier de Sané à Manchester City, serait aussi sur la short-list du club munichois. Dans le sens des départs, deux joueurs pourraient faire l’actualité cet hiver : David Alaba qui a ouvert la porte à un départ. Et Javi Martinez qui ne joue plus beaucoup. Bilbao pourrait essayer de le récupérer cet hiver.

L’officiel du jour

C’est officiel, Takumi Minamino (24 ans) quitte le RB Salzbourg et rejoint Liverpool lors de ce mercato hivernal. Après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale ce mercredi, l’attaquant japonais vient renforcer le domaine offensif des Reds. Les pensionnaires d’Anfield ont levé sa clause libératoire, qui s’élevait à 8 M€, pour s’attacher ses services. Il démarrera son aventure à Anfield à partir du 1er janvier.