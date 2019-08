Les infos du jour en France

En France, les derniers dossiers chaud pourraient venir de Marseille. Outre le dossier Juan Miranda, l’OM vise aussi un autre renfort avec Valentin Rongier. Mais l’affaire est très compliquée, et trop chère pour les finances phocéennes. On parle d’un montant de 15M€.

Du côté de Monaco, Radamel Falcao est plus que jamais sur le départ. L’attaquant colombien est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Galatasaray. Il serait d’accord avec le club turc. Il reste maintenant à convaincre Monaco qui ne demanderait que 5M€ pour le laisser partir.

Eric-Maxim Choupo-Moting bientôt prêté ? En tout cas, le Paris Saint-Germain est d’accord sur le principe et le club italien de Lecce - qui avait pourtant déclaré ne pas vouloir le Camerounais - serait tombé d’accord avec le PSG sur le principe. Reste à se mettre d’accord avec l’attaquant désormais.

Bientôt vendu au milliardaire britannique, Jim Ratcliffe, l’OGC Nice va sans doute agiter ses quinze derniers jours de mercato. D’ailleurs, les Aiglons ont bien avancé sur certains profils. Jean-Kevin Augustin et Adam Ounas sont en effet tout proches de rejoindre la Côte d’Azur. Le premier pourrait faire l’objet d’un accord entre Leipzig et Nice à hauteur de 20 M€ alors que l’international algérien pourrait être prêté avec option d’achat. Néanmoins, le coach du club allemand a indiqué vouloir garder Augustin dans son effectif.

Les infos du jour à l’étranger

Le dossier Neymar semble être la clé des prochains jours pour débloquer de nombreux autres transferts. Évidemment, le retour du Brésilien en Catalogne pourrait permettre à Coutinho, Rakitic, voire Nelson Semedo et Ousmane Dembélé de bouger.

Paris aurait aussi un intérêt pour Paulo Dybala. Le départ de l’Argentin pourrait alors financer la venue de Mauro Icardi à Turin, lui qui est devenu indésirable à l’Inter. Avec l’argent de sa vente, les Intéristes pourraient boucler l’arrivée d’Edin Dzeko. Ceci pourrait alors permettre à Gonzalo Higuain de filer à l’AS Roma.

Le dossier Mario Balotelli devrait aussi se finaliser prochainement. Un temps annoncé à Flamengo, l’attaquant italien va filer normalement à Brescia, promu en Serie A.

On attend aussi l’officialisation de la venue d’Hirving Lozano au Napoli. L’ailier mexicain devrait rapporter 42M€ au PSV Eindhoven. Les Napolitains sont aussi toujours sur James Rodriguez. Mais l’avenir du Colombien reste très flou. Il souhaiterait plutôt continuer de vivre à Madrid. Mais Zinedine Zidane ne compterait pas sur lui. Ce qui pourrait permettre à l’Atlético de Madrid de le faire signer.

D’ailleurs les Colchoneros étaient tout proches d’engager Rodrigo Moreno de Valence. Les deux clubs avaient un accord verbal, mais il aurait volé en éclat, et il n’y aurait désormais plus aucune offre sur la table des négociations du côté de l’Atlético.

Enfin, si le mercato anglais est terminé, le cas Paul Pogba n’est pas encore bouclé. Zinedine Zidane ferait le forcing en interne pour le faire venir cet été. Il veut Pogba et personne d’autre. À tel point que le dossier Van de Beek ne serait plus que de l’histoire ancienne.

Les officiels du jour

Une nouvelle recrue à Dijon avec l’arrivée du latéral gauche congolais, Glody Ngonda Muzinga. Le joueur de 24 ans, qui évoluait à l’AS Vita, a signé pour deux ans. A l’étranger, l’Ajax Amsterdam s’est attaché les services du prometteur défenseur de 17 ans du FC Zurich, Filip Frei. Il a été prêté pour une saison.

L’aventure romaine s’achève pour Steven Nzonzi (30 ans). Le milieu de terrain français quitte officiellement l’AS Roma ce vendredi. Le champion du monde est prêté jusqu’à la fin de la saison à Galatasaray. Le champion de Turquie dispose d’une option pour prolonger le prêt jusqu’au 30 juin 2021. En parallèle, la formation turque peut lever l’option d’achat. Celle-ci a été fixée à 16 millions d’euros en juin 2020 et passe à 13 millions d’euros si cette dernière est levée au 30 juin 2021.

