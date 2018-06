Les infos du jour en France

Yuri Berchiche proche de quitter le PSG. Le défenseur espagnol de 28 ans va retourner en Espagne, à l’Athletic Bilbao pour la somme de 20 millions d’euros. Le transfert devrait être officialisé avant le 30 juin. Une bonne nouvelle pour le PSG dans le cadre du fair-play financier.

Ça bouge à l’OL. Le président du club Jean-Michel Aulas a éclairci quelques points sur le mercato lyonnais. Il a indiqué que le défenseur central de Mayence, Abdou Diallo (22 ans) ne viendrait pas. Il a en revanche confirmé le départ de Mouctar Diakhaby (21 ans) vers Valence. Ce transfert devrait rapporter 15 millions d’euros à Lyon. Aldo Kalulu (22 ans) et Jean-Philippe Mateta (20 ans) devraient aussi quitter le Rhône respectivement pour Bâle et Mayence. Enfin, dans le dossier Fekir (24 ans), Jean-Michel Aulas a indiqué vouloir prolonger son joueur actuellement en Russie avec les Bleus.

Un ancien Lyonnais revient aussi à la une. Il s’agit de Yoann Gourcuff (31 ans). Libre après la fin de son contrat avec Rennes, l’ancien Bordelais serait intéressé par un nouveau challenge du côté de Toulouse. Même si pour le moment il n’y a eu aucun contact officiel entre les deux parties.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le jeune défenseur du RC Lens William Bianda (18 ans) doit s’engager avec l’AS Roma cette semaine. Plus précisément ce mardi si tout se passe comme prévu.

Selon le quotidien La Repubblica, l’AC Milan et l’AS Monaco ont en effet bouclé un échange de prêts entre Radamel Falcao (32 ans) et André Silva (22 ans), avec ce dernier qui ferait donc le chemin inverse pour arriver du côté du Stade Louis II.

Après Grandsir (21 ans) et Geubbels (16 ans), l’AS Monaco est proche d’enregistrer une troisième recrue estivale et il s’agirait du milieu de terrain Pelé (26 ans).

Selon RMC, Monaco devrait accueillir Jonathan Panzo (17 ans). Le prometteur défenseur central anglais évolue à Chelsea et a remporté le Mondial des moins de 17 ans l’an passé.

À la recherche d’un milieu de terrain récupérateur, le Stade Brestois a mis à l’essai Thomas Ayasse depuis ce matin. C’est Ouest France qui rapporte l’information. Le joueur de 31 ans est libre car il n’a pas été renouvelé au Havre.

C’est officiel en France !

Alain Casanova est le nouvel entraîneur du TFC. Il sera accompagné de trois adjoints : Jonathan Silva De Oliveira, Denis Valour et Issou Dao.

OFFICIEL - Alain #Casanova est nommé entraîneur principal du TFC. Avec un nouveau staff. → https://t.co/qur1ttPBg8 pic.twitter.com/tMv2YKuk0K — Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 juin 2018

L’attaquant Adil Taoui (17 ans) a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur, Toulouse. Idem pour ses deux partenaires Derick Osei Yaw (19 ans) et Mathieu Gonçalves (17 ans).

OFFICIEL - Trois espoirs du TFC signent leur premier contrat professionnel. → https://t.co/wuh7WUPTbP pic.twitter.com/XM2kProJno — Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 juin 2018

Le club corse, qui évolue en N3, a fait signer Louis Poggi. Le joueur de 34 ans, qui a longtemps joué au GFC Ajaccio en L1 et L2, évoluait la saison passée à Bastia Borgo.

Louis Poggi difenderà i culori bianch’è turchini à partesi di a prussima stagione ! https://t.co/lpZHSL73iV pic.twitter.com/ridYs9thUH — SC Bastiais (@SCBastia) 25 juin 2018

L’ancien attaquant de Bournemouth Max-Alain Gradel (30 ans) est officiellement transféré à Toulouse.

Confirmation - Max Gradel completes a permanent move to @ToulouseFC. #afcb https://t.co/u97DS0ntFq — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 25 juin 2018

Mathieu Debuchy reste à Saint-Etienne. Le latéral de 32 ans s’est engagé jusqu’en 2021.

Idriss Mzaouiyani (18 ans) signe son premier contrat professionnel avec le Paris SG. Le jeune milieu relayeur est désormais sous contrat jusqu’en juin 2021.

Premier contrat professionnel pour notre Titi Idriss Mzaouiyani #ICICESTPARIS pic.twitter.com/lzPEUhwpU7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 juin 2018

Mickaël Alphonse (28 ans) quitte Sochaux pour rejoindre Dijon et la Ligue 1. Il s’est engagé pour 3 ans.

OFFICIEL ! @Mika_Alphonse12 est Dijonnais ! Le latéral droit de 28 ans a signé un contrat de 3 ans avec le @DFCO_Officiel ! Il arrive, libre, en provenance du @FCSM_officiel. Bienvenue au #DFCO Mickaël ! Le communiqué ici https://t.co/21LcICzL1J#MercatoDFCO pic.twitter.com/CEdciEYnCe — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 25 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

La Coupe du Monde agite le mercato. En effet, certaines révélations des deux premières journées de la phase de poules ont déjà leurs courtisans.

Le Colombien Juan Quintero (25 ans), qui appartient au FC Porto, serait dans le viseur du Real Madrid. L’ancien Rennais pourrait venir remplacer Matteo Kovacic (24 ans), qui pourrait partir.

Autre joueur qui pourrait amener la Casa Blanca à bouger, Hirving Lozano (22 ans). Le Mexicain, buteur contre l’Allemagne intéresserait aussi le FC Barcelone et la Juventus. Il joue actuellement au PSV Eindhoven où il a réalisé une très grande saison.

Autre révélation de ce premier tour, Aleksandr Golovin (22 ans). Le Russe était déjà suivi de très près par la Juventus. Mais le club italien ne serait plus le seul sur lui. Le FC Barcelone et Chelsea s’intéresseraient aussi au joueur du CSKA Moscou. Son coéquipier Denis Cheryshev (27 ans) aurait tapé dans l’œil de l’AC Milan. Malgré une saison moyenne à Villarreal, il s’est révélé durant ce premier tour.

Les rumeurs évoquent aussi un intérêt et une possible offre de 30 millions d’euros de Tottenham pour le joueur de Francfort, Ante Rebic (24 ans). Le Croate a marqué le premier but contre l’Argentine. Le jeune australien Daniel Arzani (19 ans) aurait vu la Juventus et Manchester City se renseigner à son sujet.

Enfin, le gardien suisse Yann Sommer (29 ans) aurait impressionné les recruteurs de Liverpool lors de sa prestation face au Brésil.

En bref à l’étranger

Mina (23 ans) reste à Barcelone : « Pour moi, le FC Barcelone est la meilleure équipe du monde. Je ne veux pas quitter le Barça et je ne le voudrai jamais. J’aime le club, j’aime la ville, les gens, les joueurs qui y sont... J’aime tout ». Voilà la réponse de Yerry Mina, à l’agence de presse espagnole EFE, aux rumeurs annonçant son départ du FC Barcelone cet été.

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’Espanyol va s’offrir l’attaquant du Celta Borja Iglesias (25 ans), qui était prêté à Saragosse (D2) où il a inscrit 22 buts cette saison. Les Catalans vont payer un montant environnant les 8 millions d’euros pour le recruter.

Javier Pastore (29 ans) est arrivé à Rome, où il doit passer sa visite médicale avant de s’engager avec l’AS Roma.

Visite médicale terminée pour Radja Nainggolan (30 ans) au Comité international olympique. L’officialisation de son transfert à l’Inter Milan est imminente.

C’est officiel à l’étranger !

Le défenseur italien de l’Inter Milan Davide Santon (27 ans) est arrivé dimanche soir à Rome. L’international italien est inséré dans le deal avec Radja Nainggolan. Le milieu belge devrait s’engager avec la Roma dans la journée.