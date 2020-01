Les infos du jour en France

À Nice, le président azuréen Jean-Pierre Rivère a tenu à éteindre la rumeur Olivier Giroud lors de son passage à Téléfoot, assurant s’être intéressé au joueur de Chelsea dans le passé. L’international français, en manque de temps de jeu, est plus que jamais sur le départ. Mais selon la presse italienne, il est très proche de s’engager avec l’Inter Milan d’Antonio Conte.

Du côté de Saint-Étienne, la situation de Loïs Diony est toujours aussi incertaine. L’attaquant de 27 ans veut quitter les Verts et un départ en Belgique cet hiver du côté d’Anderlecht ne serait pas pour lui déplaire. Cependant, l’affaire est loin d’être bouclée car les dirigeants belges ne proposeraient qu’un prêt gratuit sans option d’achat. Les Stéphanois voudraient un prêt avec option d’achat ou un transfert sec. Affaire à suivre...

C’était l’une des sensations du début de saison, mais l’aventure d’Islam Slimani à Monaco semble tourner au vinaigre. Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Robert Moreno, l’attaquant algérien vit mal ce manque de temps de jeu et pourrait déjà quitter le club monégasque, explique L’Equipe. En tout cas, Slimani n’écarterait pas la possibilité de quitter le club du Rocher dès cet hiver. Aston Villa serait sur les traces de l’attaquant de 31 ans.

Steven Nzonzi, qui appartient à l’AS Roma, a confié au micro de Téléfoot que son prêt à Galatasaray allait toucher à sa fin. Mais surtout, il a avoué être tenté par le challenge lyonnais : « Lyon, c’est un très bon club. Est-ce que ça peut m’intéresser ? Tout dépend de ce qui est dit, ce qui sera dit et du travail qui sera effectué. Mais oui, tout est possible, pourquoi pas. » D’après nos informations, plusieurs clubs seraient sur les rangs pour le faire signer. En plus des offensives d’écuries chinoises, le Celta de Vigo était aussi venu à la charge.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United veut toujours se renforcer cet hiver pour tenter de s’introduire dans le Big Four de Premier League. Les Red Devils auraient cochés le nom de Raul Jimenez. L’attaquant mexicain de Wolverhampton cartonne cette saison mais un départ semble impossible cet hiver, les Wolves bloquant leur vedette. Autre piste pour renforcer le milieu de terrain, celle de Donny van de Beek. Le joueur de l’Ajax est dans les petits papiers du club mancunien. Cependant, deux problèmes s’opposent à une possible transaction cet hiver : le Néerlandais voudrait rester jusqu’à la fin de saison à Amsterdam et préférerait ensuite rejoindre le Real Madrid. Le nom de Bruno Fernandes est également cité. Le journal Record avançait même que l’affaire pourrait se boucler rapidement. Une offre de 60 millions d’euros est évoquée pour le joueur du Sporting Portugal.

Pour renforcer une défense qui a déjà encaissé 25 buts en 22 rencontres de Premier League, deux noms reviennent avec insistance : ceux de Samuel Umtiti et d’Issa Diop. Touché par les blessures, le champion du monde n’est plus un titulaire indiscutable en Catalogne. Concernant le roc de West Ham, un départ est possible cet hiver mais il faudra y mettre le prix et faire face à la concurrence de Tottenham. José Mourinho est notamment très intéressé pour s’attacher les services de Diop.

Au niveau des départs, Ashley Young voudrait rejoindre l’Inter. En fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils, l’ailier anglais voudrait venir en Italie dès cet hiver. Son coach Ole Gunnar Solskjaer est même au courant de sa volonté de rallier le club milanais en janvier et lui aurait même demandé de ne plus jouer en attendant que son transfert se fasse. Quant à Jesse Lingard, sa situation devient compliquée à Manchester. L’international anglais est méconnaissable depuis quelques semaines, à tel point que United l’aurait proposé à l’AC Milan. Un départ est donc envisagé par les dirigeants anglais. Concernant Nemanja Matic, il n’y a pas d’avancée. Courtisé par l’AC Milan et Tottenham, le Serbe ne sait pas de quoi sera fait son avenir.

Les officiels du week-end

Ryan Babel est de retour à l’Ajax pour la troisième fois de sa carrière. L’ailier néerlandais a été prêté jusqu’à la fin de saison par le club turc de Galatasaray. Diego Demme quitte le RB Leipzig pour rejoindre Naples et la Serie A. Les Napolitains ont déboursé 12 millions d’euros. Le milieu de terrain allemand s’est engagé pour cinq ans. Mattia Caldara est prêté 18 mois par l’AC Milan à son club formateur, l’Atalanta Bergame. Le prêt est assorti d’une option d’achat.