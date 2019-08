Parions Sport En Ligne offre 100€ de bonus sur votre 1er pari perdant, ce qui vous laisse l’opportunité de tenter les cotes les plus folles !

Parions Sport compte cette année récompenser les meilleurs parieurs avec le Parions Club. C’est simple, il suffit de valider les plus grosses cotes possibles. Seules les cotes cumulées de vos 5 meilleurs paris (Parions Sport en Ligne ou Point de Vente) sont prises en compte.

Supporters de Nantes, si vous remportez le challenge mensuel, vous bénéficierez d’une expérience VIP exceptionnelle (visite du stade, places en loges, rencontres avec les joueurs et bien d’autres surprises !) au cœur du match à la Beaujoire ainsi qu’une dotation exceptionnelle de 5000€ en cash.

Le bonus de bienvenu vous permet de tenter les cotes les plus folles pour un gain démentiel et les dotations du Parions Club peuvent très vite faire gonfler vos gains !

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous ici ou dans votre Point de Vente le plus proche !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10