Le bras droit de Klopp absent

En Angleterre, un coup de tonnerre vient frapper Liverpool. À la veille d’affronter l’AS Roma en Ligue des Champions, Jürgen Klopp vient de perdre son adjoint historique, Željko Buvač, surnommé "le cerveau". Pour des raisons personnelles, il sera absent du banc de Liverpool jusqu’à la fin de la saison. C’est un véritable coup dur pour l’entraîneur allemand qui se retrouve sans son bras droit au moment le plus crucial de la saison. À noter que Liverpool a précisé que Buvač restait salarié du club.

Sarri candidat pour Chelsea ?

À la une du Daily Mirror, on apprend que l’entraîneur du Napoli, Maurizio Sarri, serait candidat pour prendre les rênes de Chelsea la saison prochaine. L’Italien semble avoir fait le tour de la question en Seria A et souhaite tenter l’aventure en Premier League. Il faut dire que Sarri entraîne en Italie depuis 1990. Une chose est certaine, Antonio Conte est proche de la sortie chez les Blues et la révolution a commencé en coulisses.

Rui Faria dans la short-list d’Arsenal

Au Portugal, on parle également de la valse des entraîneurs, qui sera intense cet été. En ce qui concerne Arsenal, Arsène Wenger doit désormais être remplacé. Aujourd’hui, un nouveau nom vient s’ajouter à la short-list selon le journal Record : Rui Faria, l’adjoint historique de José Mourinho, qui l’accompagne depuis l’année 2001. Et même si cette hypothèse vient avant tout de la presse anglaise, le journal portugais ajoute que c’est Leonardo Jardim, coach de Monaco, qui est pour l’instant le grand favori et que Rui Faria ne fait partie que des plans B.