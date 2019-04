Fin de saison pour Harry Kane ?

Le héros et seul buteur du soir dans la rencontre Tottenham-Manchester City (1-0), Son Heung-min, doit partager la Une avec un de ses coéquipiers aujourd’hui. « Extase et Agonie » résume d’ailleurs parfaitement le Daily Telegraph. Car l’autre événement de la soirée, c’est la blessure d’Harry Kane, à cette même cheville gauche qui l’avait privée des terrains pendant de nombreuses semaines en début de saison. Bousculé toute la rencontre, Harry Kane est allé au duel face à Fabian Delph qui n’a pas loupé son pied, et qui le fera rater à coup sûr le match retour. Mais la presse anglaise a peur également de le voir « manquer toute la fin de saison », ce qui serait un énorme coup dur pour les Spurs, à la lutte pour le podium en championnat.

Vinicius Junior superstar

En Espagne, le journal As fait sa Une sur le Madrilène Vinicius Junior, et s’étonne de voir que c’est la pépite de 18 ans du Real Madrid qui présente le nouveau maillot Nike de la Seleção, alors qu’il n’a pas encore disputé un seul match avec la sélection brésilienne. Seulement avec les équipes jeunes pour l’instant. Cela montre à quel point Vinicius Junior est devenu un phénomène en quelques mois.

La Juventus piste Julian Brandt

Et enfin, on termine par une rumeur mercato qui nous vient de la presse allemande. La Juventus serait sur la piste de Julian Brandt, le jeune milieu de terrain prometteur de 22 ans du Bayer Lekerkusen. Sa clause libératoire est fixée à seulement 25 millions d’euros, ce qui a forcément attiré l’œil des recruteurs de la Vieille Dame.