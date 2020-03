En Premier League, c’est le flou total

En Angleterre, le championnat s’est également arrêté officiellement hier ! Le Times s’interroge sur cet arrêt forcé : « quand l’attente sera-t-elle terminée ? » titre le journal. Et cela pourrait prendre du temps puisque les décideurs de la Premier League ne savent pas quand la compétition pourra reprendre. Plusieurs possibilités sont évoquées car la saison pourrait ne pas aller à son terme comme l’a indiqué le président de la FA. Le Mirror s’interroge également sur la suite de la saison et craint que tout ne soit déjà fini. Les clubs de Premier League craignent que le championnat ne reprenne pas et que la saison ait déjà rendu son verdict. Le coronavirus a mis KO la Premier League estime le journal.

Fermeture totale en Espagne

En Espagne, l’état d’urgence a été déclaré ! Pour le journal AS, c’est la fermeture complète du football partout en Europe ! Et c’est le sport en général qui est paralysé par le virus. Un véritable crève cœur mais la situation au-delà des Pyrénées est inquiétante. C’est pour cela que pour Mundo Deportivo, « il faut tous être à la maison ». Le FC Barcelone a annoncé avoir suspendu toutes les activités du club pour éviter la propagation de la maladie. Josep Maria Bartomeu a d’ailleurs convoqué les joueurs pour leur indiquer les précautions médicales à suivre dans les prochaines semaines. Le titre "Tous à la maison" est repris par le journal uruguayen Ovación car le coronavirus empêche partout dans le monde la possibilité de jouer au foot.

Le message de Cristiano Ronaldo au monde du football

En Italie, le message de Cristiano Ronaldo résonne comme un cri de guerre ! Le Portugais a lancé un message à la population et au monde du football afin de préserver la santé de chacun car c’est ce qui compte en ce moment : « Ne sortez pas ! Je ne vous parle pas en tant que joueur mais comme un fils, un père, un être humain. Protéger la vie doit prévaloir sur tous les intérêts », a asséné le joueur de la Juventus. Une déclaration qui fait forcément la Une de Tuttusport qui se veut résolument positif alors que l’Italie s’est imposée un confinement total. La Gazzetta dello Sport propose sa Une sans photo mais seulement avec ce titre : "le sport s’arrête, Vive le sport" ! Une citation en référence au sport qui est roi du monde mais sans lequel nos weekends vont paraître bien triste.