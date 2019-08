Icardi est la priorité de la Juve

C’est en Italie qu’a eu lieu le plus gros transfert de cette fin de mercato anglais, celui de Romelu Lukaku contre environ 78 M€, bonus compris. L’attaquant belge arrive donc à l’Inter et prend le numéro 9, celui de Mauro Icardi explique le Corriere dello Sport. Et justement la présence de Lukaku pourrait bien entraîner le départ de son homologue argentin. Icardi revient au centre du mercato, d’après le quotidien transalpin. La Roma entre en scène, le Napoli revient à la charge et la Juve reste en embuscade. Mais pour la Gazzetta dello Sport, le joueur de l’Inter est bien la priorité de la Vielle Dame, alors que Paulo Dybala est lui dans une situation particulière, entre le refus d’un transfert en Angleterre, et la possibilité d’échange. C’est d’ailleurs dans ce sens que va aussi le Quotidiano Sportivo. Selon le journal italien,« l’échange Dybala-Icardi est plus que jamais d’actualité ».

Zaha accepte de rester, mais seulement jusqu’en janvier

De l’autre côté de la Manche, l’un des transferts avortés qui a fait le plus de bruit est certainement celui de Wilfried Zaha. Pisté notamment par Arsenal et Everton, il va finalement rester à Crystal Palace. Problème, Zaha voulait vraiment partir, il avait demandé son transfert au club londonien, et n’est pas présenté à l’entraînement hier. Forcément les tabloïds se régalent ce vendredi. Le Daily Express parle de « bataille pour Wil ». Mais d’autres titres de presse y vont plus franchement, comme le Daily Mirror qui titre : « Retourne au boulot Wilf ». Le Daily Telegraph parle pour Zaha et écrit « Sortez moi de là » en Une du journal. Enfin The Sun affirme qu’il veut encore partir. Il est d’accord pour rester mais seulement jusqu’en janvier. Ce qui ouvrirait la porte, selon le quotidien, à une très grosse offre de Chelsea : 80 millions de Livres soit environ 87 M€ ! À condition, ajoute The Sun, que les Blues parviennent à faire lever l’interdiction de recruter pour le prochain mercato. À noter qu’en mai dernier, la FIFA avait confirmé cette décision jusqu’en juin 2020.

Ben Yedder contre Ronny Lopes

En Espagne, Estadio Deportivo affirme ce vendredi que le Séville FC regarde avec beaucoup d’intérêt Ronny Lopes. Le club andalou qui s’est heurté à un refus du PSV Eindhoven pour Steven Bergwijn, pourrait se tourner vers un plan B. Monchi serait en discussion avec l’AS Monaco selon Estadio Deportivo. Le directeur sportif de Séville proposerait un échange contre Wissam Ben Yedder et une somme d’argent, afin de rafler la mise et faire signer l’international portugais. Affaire à suivre...

